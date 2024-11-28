Силовики применили спецсредства против протестующих в Тбилиси

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Полицейские использовали слезоточивый газ для разгона протестующих у служебного входа в парламент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц. Силовики пытаются оттеснить протестующих против приостановки переговоров о евроинтеграции от служебного входа в парламент Грузии, к зданию стянуты водометы.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

На улице Чичинадзе со стороны служебного входа в парламент Грузии, полиция кидает в толпу дымовые шашки. Недавно туда подогнали водомет, сообщило агентство "Новости Грузия".

Силовики уже применили против демонстрантов спецсредства – перцовые баллончики, пишет Sova Грузия.

Видео стычек с полицией опубликовал телеканал "Пирвели". На видеозаписи видно, как протестующие отворачиваются от распыленного газа, закрывают лицо руками.

На видеозаписи, опубликованной Publica, видно как силовики избивают протестующих.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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