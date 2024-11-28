Стычки с полицией начались у парламента Грузии

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Силовики пытаются оттеснить протестующих против приостановки переговоров о евроинтеграции от служебного входа в парламент Грузии, к зданию стянуты водометы.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Стычки с полицией начались у входа в парламент Грузии. Полиция кинула в толпу несколько дымовых шашек.

Полиция пытается оттеснить протестующих от служебного входа в парламент на проспект Руставели. Демонстранты держат стенку и сопротивляются. В адрес полиции слышатся крики "нелюди", "рабы". Ситуация обострилась за пару секунд. Неясно, что послужило провоцирующим фактором. К входу стянули сотни полицейских, в том числе, спецназ, сообщило агентство "Новости Грузия".

В нескольких сотнях метров от протестующих к парламенту подогнаны водометы, говорится в другом сообщении агентства.

Министерство внутренних дел мобилизовало сотрудников разных подразделений по всей стране.

Министерство внутренних дел мобилизовало сотрудников разных подразделений мобилизовало на акциях протеста, проходящих в разных городах страны. "Согласно законодательству Грузии охраняются манифестации и право на выражение, также определены формы проведения протестов, чтобы были защищен общественный порядок и безопасность", - говорится в сообщении ведомства, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

МВД призвало организаторов протестов, политических лидеров и участников к проведению протеста в рамках закона. Полиция отреагирует на любые противозаконные действия.

В пяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети), Батуми (Аджария), Гори (регион Шида Картли) и Зугдиди (регион Самегрело) вечером 28 ноября люди вышли на стихийные акции протеста в связи с отказом властей страны открывать переговорный процесс по вступлению в Евросоюз до конца 2028 года.

В Тбилиси акция протеста проходила в двух местах – перед зданием парламента и центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». Протестующие у офиса правящей партии приняли решение присоединиться к акции протеста, проходящей перед парламентом, расположенном на центральном проспекте Руставели и направились туда выкрикивая призывы, обращенные населению: «Выходи!».

«Кто если не люди может что-то изменить? Единственный правильный путь развития страны – интеграция в европейские структуры. Это – наш исторический выбор. Мне не нравится эта власть, это была последняя капля. Если президент может быть без диплома о высшем образовании, то мне не нужна такая власть», - сказала одна из протестующих в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи».

«Люди разозлены», - заключила одна из протестующих.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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