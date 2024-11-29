Сторонники евроинтеграции Грузии объявили о начале сопротивления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста против отказа Грузии от евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления. Протестующие сломали одну из частей ворот у центрального входа в парламент.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции 28 ноября вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси. Оттесняя протестующих от служебного входа в парламент Грузии, полицейские применили к демонстрантам силу и спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. От действий силовиков пострадали участники акции и журналисты, некоторые активисты были задержаны.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Участники акции протеста в Тбилиси, несмотря на применение силовиками спецсредств, отказываются расходиться, на улице Чичинадзе периодически происходят стычки с полицейскими: протестующие закидывают полицейских камнями, яйцами и дымовыми шашками, в ответ силовики также применяют дымовые шашки, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Протестующие создают комитет сопротивления, который начнет действовать с 29 ноября. Во главе сопротивления предлагается поставить президента страны Саломе Зурабишвили, об этом заявили на акции протеста перед зданием парламента.

Часть протестующих в течение акции ломала металлические ворота, установленные перед центральных входом в парламент, со стороны проспекта Руставели. Выломав одну из частей ограждения, активисты принесли ее на улицу Чичинадзе. Они попытались установить часть забора между протестующими и полицейскими, но несколько десятков полицейских отняли ее и вынесли с территории. Через несколько минут после инцидента одного из протестующих задержали.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.