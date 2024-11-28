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11:52, 28 ноября 2024

Студенты в Тбилиси организовали перформанс против нарушений на выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В время импровизированного перформанса в Тбилиси студенты продемонстрировали самодельные удостоверения, заявили, что являются членами "нелегитимного правительства" и потребовали, чтобы власти признали его.

Как информировал "Кавказский узел", после сюжета на телевидении власти Грузии были вынуждены отреагировать на жалобу активистки Натии Дзидзигури о домогательствах. Она заявила о сексуальных домогательствах со стороны полицейских после задержания. По словам девушки, протокол на нее был сфальсифицирован: в документе указано, что Дзидзигури задержала женщина-инспектор патрульной полиции, тогда как, по словам активистки, задерживал ее один из начальников департамента по особым поручениям.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах. 25 ноября в Тбилиси около парламента прошла масштабная акция протеста. Ее участники потребовали новых выборов парламент и заявили, что депутаты не имеют права проводить заседание, так как большая часть жителей выступает против итогов выборов, считая их нелегитимными. Тем не менее, парламент 11-го созыва провел первое заседание.

Сегодня около парламента в Тбилиси студенты государственного университета Илии провели акцию протеста с требованием провести новые парламентские выборы, сообщил телеграм-канал Tbilisi life.

Студенты провели импровизированное представление. Они предъявили собравшимся самодельные удостоверения и заявили, что отныне являются членами нового "нелегитимного правительства", потребовав от властей его признания. Студенты пояснили, что хотели показать своим перфомансом, что если действующий парламент провел сессию, несмотря на то, что выборы не признают жители Грузии, то это означает, что "нелегитимное правительство" может организовать любой желающий, отметило в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиция отказалась признавать их итоги и заявила, что будет бойкотировать работу парламента. Признать итоги выборов также отказалась президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

Около парламента в Тбилиси проходят акции протеста. Так, 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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