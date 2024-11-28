Огласка в медиа вынудила власти Грузии отреагировать на заявления активистки о домогательствах

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Власти Грузии отреагировали на заявление о домогательствах силовиков к задержанной на акции протеста Натии Дзидзигури только после сюжета на ТВ. При этом аппарат Народного защитника Грузии еще до расследования назвал сюжет о домогательствах к активистке дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", участница акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии Натия Дзидзигури заявила о сексуальных домогательствах со стороны полицейских после задержания. По словам девушки, протокол на нее был сфальсифицирован: в документе указано, что Дзидзигури задержала женщина-инспектор патрульной полиции, тогда как, по словам активистки, задерживал ее один из начальников департамента по особым поручениям.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах в парламент, прошедших 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и пообещали бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

Истории Натии Дзидзигури, задержанной на проспекте Меликишвили рано утром 19 ноября, была посвящена программа телекомпании “Формула”. В сюжете девушка рассказала, что после задержания полицейские, которые конвоировали ее в изолятор, не позволили ей сесть на пустое место на заднем сидении, а заставили стоять на коленях всю дорогу от проспекта Меликишвили до здания МВД на Кахетинском шоссе. Согласно картам Google, расстояние между этими точками составляет 8,5 километров. По словам активистки, во время этой поездки силовики унижали ее.

Управление Народного защитника 27 ноября выпустило заявление, в котором назвало сюжет “Формулы” о предполагаемых сексуальных домогательствах к Натии Дзидзигури, дезинформацией хотя расследование по заявлению активистки еще не проводилось.

"Представитель офиса Народного защитника связался с Натией Дзидзигури 25 ноября и сообщил ей, что офис рассмотрит ее дело и запросит информацию у всех соответствующих органов. (...) Управление Народного защитника в рамках своего мандата детально изучит материалы дела и в дальнейшем проинформирует общественность о последствиях", - говорится в заявлении, переведенном корреспондентом “Кавказского узла”.

Бывший Народный защитник Грузии Уча Нануашвили обратил внимание, что офис нынешнего омбудсмена не отреагировал на заявление Дзидзигури до показа сюжета на телевидении. "Проблема в том, что они знали об этом случае, но не отреагировали, только после сюжета по телевидению начали что-то. Главная проблема Народного защитника - отсутствие самостоятельных инициатив, он мог начать изучение факта или сделать заявление", - сказал Нануашвили корреспонденту “Кавказского узла”.

Глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая 26 ноября в парламенте, назвал обвинение в сексуальных домогательствах в адрес сотрудников полиции “позорным и отвратительным”. “Это надо доказывать. Доверяете ли вы обвинению? Я не допускаю даже одного процента из этого, не как министр внутренних дел, а как гражданин», - приводит слова Гомелаури Общественный вещатель.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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