Грузинская активистка заявила о домогательствах силовиков

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Участница акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии Натия Дзидзигури заявила, что после задержания полицейские сексуально домогались ее.

Как писал "Кавказский узел", с 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. 23 ноября оппозиционеры перекрыли движение транспорта по площади Героев в центре Тбилиси. Однако ближе к полуночи они разблокировали движение.

Активистка Натия Дзидзигури обвинила полицейских в сексуальных домогательствах во время разгона акции протеста 19 ноября, пишут 23 ноября "Новости-Грузия".

По ее словам, она увидела, как в машину затаскивают одного из участников акции Рези Думбадзе. Она подошла к полицейскому и попросила не задерживать его. После этого силовик оскорбил ее и усадил в машину, где, по словам Дзидзигури, полицейские сексуально домогались ее.

По словам активистки, в машине всю дорогу до отделения она провела на коленях, а силовики обращались с ней унизительно. Также она заявила, что протокол на нее был составлен с нарушениями. В документе указано, что Дзидзигури задержала женщина-инспектор патрульной полиции, тогда как, по словам активистки, задерживал ее один из начальников департамента по особым поручениям.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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