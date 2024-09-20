Карабахские правозащитники подали иск против Азербайджана в Международный уголовный суд

20 сентября 2024, 01:51

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Два омбудсмена Нагорного Карабаха перечислили в иске, поданном прокурору Международного уголовного суда, факты преступлений против человечности и нарушения основных прав жителей непризнанной республики в 2022-2023 годах.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) приняла резолюцию, в которой признала факты убийств и насилия в отношении гражданских жителей Нагорного Карабаха. Организация призвала международное сообщество защитить право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. 18 сентября аналитический центр Genesis Armenia озвучил предварительные подсчеты материальных потерь карабахских армян в результате вынужденного исхода из региона. Число людских потерь, по данным властей непризнанной республики, превышает 500 человек.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Действующий и бывший омбудсмены Нагорного Карабаха Гегам Степанян и Артак Бегларян подали иск о преступлениях Азербайджана против населения Нагорного Карабаха прокурору Международного уголовного суда. Об этом сообщил Артак Бегларян на своей странице в соцсети, пояснив, что иск касается преступлений против человечности. Заявителей в МУС представляют юристы-международники Франсуа Зимерей и Каталина де ла Сота, говорится в публикации.

"В иске подчеркивается, что (жители Нагорного Карабаха) перенесли страдания, связанные с нехваткой еды и медицинской помощи, которая возникла в результате начавшейся в декабре 2022 года девятимесячной блокады Нагорного Карабаха. За этим последовала агрессия азербайджанских вооруженных сил 19 сентября 2023 года и насильственное перемещение населения. (…) Жалоба была подана как уведомление в соответствии со статьей 15 Римского статута, что позволяет прокурору начать расследование на основании предоставленной информации. По мнению адвокатов, депортация армян из Нагорного Карабаха имеет все признаки преступления против человечности. Это было насильственное выдворение лиц с мест законного проживания и крупномасштабное нападение на гражданское население, с осознанием всех последствий. Имеются все условия для того, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности в рамках международного уголовного права", говорится в тексте, опубликованном на странице Бегларяна.

Артак Бегларян сообщил, что текст иска опубликован на официальном сайте возглавляемой им общественной организации "Союз Арцах".

"Если некоторые люди думают, что мы должны переварить то, что с нами произошло, забыть об этом и двигаться дальше, то они ужасно заблуждаются. Это не будет так. Сегодня (19 сентября) вместе с Артаком Бегларяном мы подали заявление прокурору Международного уголовного суда с требованием начать расследование преступлений против человечности, совершенных Азербайджаном в Арцахе", - сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Степанян отметил, что он, как и Артак Бегларян, непосредственно находились в регионе вплоть до сентября 2023 года, и все предоставленные материалы в иске являются фактами, зафиксированными на месте.

Граждане Нагорного Карабаха должны в массовом порядке или по отдельности обращаться в международные суды, заявила правозащитница, юрист Назели Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

"Нарушены все права коренного населения Нагорного Карабаха, которые только существуют: право на собственность, и во время блокады - право на свободное передвижение и, конечно же, право на жизнь. Это фундаментальные права, которые защищаются и Уставом ООН, и европейскими конвенциями. Развязанная Азербайджаном война была явным проявлением агрессии, которая по конвенции ООН считается преступлением против человечности, и Гаагский суд в соответствии с этим должен начать международное преследование, но это можно сделать лишь по требованию армян Нагорного Карабаха", - сказала юрист.

Варданян отметила, что если в исках будут представлены соответствующие доказательства, такие как документы на право собственности и фотографии, то результат, с высокой долей вероятности, будет положительным. "Но все это не должно ограничиваться одним-двумя исками, а должно быть массовым и сопровождаться информационной кампанией", - заключила она.

"Кавказский узел" также писал, что бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 2 сентября последний президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян назвал собственный указ о роспуске республики недействительным, заявив, что вынужденно подписал документ ради безопасного передвижения жителей.

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