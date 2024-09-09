Аналитики оценили принятие Международной ассоциацией исследователей геноцида резолюции по Нагорному Карабаху

09 сентября 2024, 01:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международное сообщество должно защитить право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и принять меры для того, чтобы обеспечить право беженцев возвратиться на родину, говорится в резолюции Международной ассоциации исследователей геноцида IAGS. Также эксперты призвали Азербайджан освободить арестованных армян, соблюдать решения Международного суда ООН по международному праву, прекратить уничтожать армянское наследие в Нагорном Карабахе. Принятая резолюция не имеет обязательной силы, но важна для усиления армянских позиций и принятия международным сообществом политических решений, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, который в настоящее время работает в Армении, заявил, что в Нагорном Карабахе остались 14 армян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) приняла резолюцию, в которой признала факты убийств и применения насилия, в том числе пыток, в отношении гражданских жителей Нагорного Карабаха; факты преследования политических лидеров Нагорного Карабаха; факт выселения под угрозой применения массового насилия 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.

В резолюции также говорился об антиармянской пропаганде с геноцидальными намерениями в азербайджанских СМИ, заявлениях политических, военных и религиозных лидеров. Упоминается пленение Азербайджаном армянских военных, а также мирных жителей, местонахождение многих из которых до сих пор неизвестно. Азербайджан обвиняется в уничтожении армянского наследия в Нагорном Карабахе.

Кроме этого отмечается, как Азербайджан с декабря 2022 по сентябрь 2023 года заблокировал Лачинский коридор, тем самым создав гуманитарный кризис, запретив ввоз продуктов питания, медикаментов и топлива, что привело к недоеданию, смерти от голода и психологическим травмам армянского населения.

Ассоциация напомнила о решении Международного суда ООН, принятом в феврале 2023 года, которое обязывало Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, а также о решении Международного суда ООН, принятом в ноябре того же года, которое обязывало Азербайджан обеспечить безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах. Эти решения Азербайджане не выполнил.

IAGS разделяет обеспокоенность международного сообщества о возможном вторжении Азербайджана на территорию Армении, а также разделяет оценки международных юристов, действующих и бывших чиновников ООН, международных ученых и организаций о риске геноцида и определении блокады Нагорного Карабаха как геноцида. "Блокадой с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года Азербайджан создал такие условия жизни, которые привели бы к физическому уничтожению этнических армян или нанесли физический вред армянам, что, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида, считается геноцидальными действиями. Насильственная депортация этнических армян, блокада и этнические чистки путем обстрелов мирных жителей - это преступления против человечности", - говорится в резолюции Ассоциации, которая опубликована на их официальном сайте.

Ассоциация призвала Азербайджан освободить пленных, выполнить решения Международного суда ООН, предотвратить дальнейшие нарушения прав армян, сохранить армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе, а также уважать территориальную целостность Армении и вывести свои войска с территории Армении.

IAGS обратилось к международному сообществу с требованием защитить право Нагорного Карабаха на самоопределение, обеспечить гарантии для возвращения армян в Нагорный Карабах. Ассоциация призывает признать преступления, совершенные против армян Нагорного Карабаха.

Ассоциация также призвала применить промежуточные механизмы правосудия, в том числе санкции, а прокурора Международного уголовного суда - использовать ратификацию Арменией Римского статута для расследования и признания трансграничным преступлением против человечности депортации из Нагорного Карабаха в Армению.

По словам эксперта по вопросам геноцида, кандидата исторических наук Сурена Манукяна, Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) - большая и авторитетная организация, в которую входят 700 экспертов по исследованию геноцида из разных стран мира.

Корреспонденту "Кавказского узла" Манукян рассказал, что армян в ассоциации мало. Голосование, как он отметил, проходило в онлайн режиме, большинством голосов приняли резолюцию.

Манукян отметил, что резолюция IAGS - это профессиональная оценка специалистов, которые исследуют геноциды и преступления против человечества. Это своеобразный ориентир для исследователей. "Это не политической или юридический документ, но может быть использован армянскими юристами в международных судах, как дополнительный довод в поддержку армянских требований. Это результат экспертизы независимой профессиональной организации", - отметил он.

Резолюция IAGS - оценка международного экспертного сообщества, и, безусловно, это важно, считает правовед, политолог Андриас Гукасян. Он напомнил, что в июне 2023 года также был опубликован доклад семи правозащитных организаций и СМИ, которые собрали факты и на их основании сделали вывод, что в Нагорном Карабахе было совершено преступление против человечности и имеются все признаки этого преступления в соответствии с статьей 7 Международной уголовной конвенции.

Реакцию экспертного сообщества Гукасян назвал естественной. "Это будет иметь очень важное политическое последствие", - считает он.

По словам политолога, на резолюцию IAGS может ссылаться ООН, так как в организации оценка фактов и политическая оценка событий всегда опирается на мнение экспертов и аккредитованных ООН правозащитных организаций. "Этот процесс имеет конечную постановку, финал этого процесса - это резолюция Совбеза ООН по Нагорному Карабаху", - отметил Гукасян.

По его словам, есть вероятность, что Россия может наложить право вето в Совбезе ООН, но так как вопрос Нагорного Карабаха все больше и больше накаляется, при таких обстоятельствах даже России будет сложно отстаивать свои позиции.

Какой бы ни была позиция руководства Армении, международное сообщество и международная общественность имеют свою позицию

Реакция международной общественности на произошедшее, по мнению политолога, приобретает все большую значимость для принятия политических решений. "Какой бы ни была позиция руководства Армении, международное сообщество и международная общественность имеют свою позицию. Сегодня ясно, что руководство Армении другую политику проводит, есть все основания, что находится в политической сделке с Россией, Азербайджаном и Турцией по вопросу Арцаха (Нагорного Карабаха). Это не маловажный фактор, но не решающий. Действия Армении не могут помешать международному сообществу принять по Арцаху (Нагорному Карабаху) справедливое решение", - считает Гукасян.

Он полагает, что Азербайджану были назначены сроки для ввода международных сил в Нагорный Карабах, но руководство Азербайджана эти сроки отвергло, и сейчас, скорее всего, со стороны ООН будут приняты какие-то решения или запущены какие-то процедуры. В этой связи, по его словам, Франция последовательно защищает этот вопрос, другие государства, в том числе европейские, крайне негативно оценивают политику Азербайджана. Даже Евросоюз, несмотря на энергетические интересы, имеет принципиальную позицию по Нагорному Карабаху и считает, что право армян и на возвращение, и на самоопределение должно быть реализовано.

При этом Гукасян отметил, что события 2022-2023 года в Нагорном Карабахе в международных судах не расследуются. "Такого расследования, как было после войны между Грузией и Южной Осетией в августе 2008 года <...> сегодня нет, несмотря на то, что масштабы карабахской войны во много раз превышают масштабы южноосетинской войны", - отметил он.

Армения в данном случае обратилась в суд, и вместо расследования ведется судебное разбирательство по вопросу нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По его мнению, это не то же самое, что расследование, но все же процесс, который должен внести ясность и повлиять на международную оценку.

Азербайджан, по мнению Гукасяна, провалил это судебное разбирательство, потому что параллельно с судебным разбирательством началась блокада, а затем и насильственная депортация армян. И ожидать от МС ООН вердикта в свою пользу Азербайджан уже не может.

Резолюция IAGS не имеет обязательной силы, это лишь экспертное мнение, но на него разные инстанции могут сослаться, считает юрист-международник, руководитель исследовательского центра Modus Vivendi Ара Папян. По его мнению, очень многое зависит от того, как сама Армения использует этот инструмент для усиления своих позиций.

Каким образом использует международное сообщество данную резолюцию в условиях пассивности руководства Армении, будет зависеть от их заинтересованности, заявил Папян корреспонденту "Кавказского узла".

"Если бы Армения сама использовала резолюцию, ссылаясь на нее, обратилась бы в ту же Минскую группу ОБСЕ с призывом предпринимать какие-то действия, решения, чего она не делает, то данное экспертное мнение не могло бы быть проигнорированным, и эти страны обязаны были бы реагировать. Сейчас все остается на усмотрение международного сообщества", - отметил Папян.

По событиям 2022-2023 года, по его словам, было решение комиссии Конгресса США о проведении расследования, но итогов расследования пока нет.

При этом, напомнил Папян, Международный суд ООН по блокаде Нагорного Карабаха решение вынес. "Только для того чтобы принудить Азербайджан исполнить решение суда, Армения, как заинтересованная сторона, после истечения данного Азербайджану сроку должна была обратиться, например, в Совбез ООН. Потому что решение МС ООН обязательно для членов ООН. Чего Ереван не сделал. Их постоянно нужно теребить, не давать, чтобы о проблеме забыли", - отметил Папян.

Нужно, не переставая, обращаться, обсуждать, получать документы, вести дипломатию

По его словам, механизмов принуждения выполнить решение МС ООН полно. Это могут быть разного рода санкции, в том числе на самого Ильхама Алиева, на его семью, на страну Азербайджан. "Нужно, не переставая, обращаться, обсуждать, получать документы, вести дипломатию. Дипломатия - это последовательные шаги, это то, что остается на бумагах. Многие думают, что бумаги не важны. Это сейчас кажется, что не важны, а через пять лет они станут очень важны", - отметил Папян.

Сроков давности по международным преступлениям, по словам Ара Папяна, нет, и завтра при другой армянской власти эти вопросы будут подняты Арменией, в том числе вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.