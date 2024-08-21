Сотрудники полиции применяют насилие к задержанному Ахмеду Джабраилову. Скриншот видео МВД РФ

21 августа 2024, 19:26

Сотрудник полиции арестован по делу о смерти Джабраилова

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Суд в Махачкале арестовал на два месяца сотрудника патрульно-постовой службы по делу о смерти задержанного Ахмеда Джабраилова. Силовик избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также сдавил его своим весом, что привело к смерти задержанного, предположило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа следователи отчитались о задержании полицейского, подозреваемого в применении насилия к задержанному Ахмеду Джабраилову. Дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Судмедэкспертиза подтвердила, что задержанный полицейскими в Махачкале Ахмед Джабраилов умер от удушения, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова.

Суд в Махачкале арестовал на два месяца сотрудника Полка патрульно-постовой службы  Управления МВД России по  Махачкале по делу о смерти Ахмеда Джабраилова в отделении полиции.

По версии следствия, на территории административного здания ОВД Советского района "подозреваемый, явно выходя за пределы своих полномочий, применил физическое насилие в отношении задержанного Джабраилова, в том числе с применением электрошокера, а также нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, затем коленями придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха, что вызвало механическую асфиксию, повлекшую по неосторожности его смерть", сообщила сегодня пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 19 октября, говорится на сайте суда. 

Напомним, о том, что боец "Ахмата" Ахмед Джабраилов, за неделю до задержания вернувшийся из зоны специальной военной операции,  умер от асфиксии, заявила его мать Хадижат Гасанова 13 августа в обращении к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ, попросив их взять дело под личный контроль. "В результате насильственных действий, ударов электрошокером, нанесения ударов в область лица и иных частей тела, а также умышленных действий в виде удушения Джабраилов умер в отделе полиции Советского района Махачкалы от асфиксии", - сказала Хадижат Гасанова.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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Примечание:

"Адвокат семьи Далгатова заявила о попытках обвиняемых сфальсифицировать алиби", "Меликов переадресовал претензии Кадырова федеральным силовикам", "Трое полицейских заключены под стражу по делу о смерти Далгатова".

Автор: "Кавказский узел"

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