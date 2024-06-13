Правозащитники осудили применение спецсредств полицией в Ереване

13 июня 2024, 14:32

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МВД обязано было предупредить о применении спецсредств против протестующих в Ереване, считают армянские правозащитники. По их мнению, полиция нарушила приказ Минздрава Армении, согласно которому светошумовая граната может быть применена на расстоянии минимум 2,5 метра от людей. Соблюдение этих норм позволило бы избежать большого числа пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны. По данным Минздрава на 9.30 по местному времени (8.30 мск), в результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку.

Полиция обязана была предупредить о применении спецсредств, чего не было сделано, заявила корреспонденту «Кавказского узла» глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

По ее словам, насколько было обоснованным применение спецсредств, сложно сказать, предстоит еще изучить все кадры. «Возможно, в ряде случаев и было основание для применения спецсредств. Но то, что светошумовые гранаты были применены целенаправленно и с грубейшим нарушением, в этом сомнения нет», - отметила она.

По мнению Карапетянц, власти еще за несколько дней приняли решение о применение спецсредств. «Представители партии власти за несколько дней до этого говорили, что демонстранты готовят, якобы, беспорядки, которые полиция пресечет. Более того, сам Пашинян после столкновений заявил о правомерности применения гранат, что свидетельствует о гарантии неприкосновенности силовикам за их противоправные действия», - подчеркнула правозащитница.

Решение о применении спецсредств принимает полиция на основании анализа ситуации, добавила Карапетянц. «Но есть регламент, согласно которому применение светошумовых гранат не должно повлечь телесных повреждений. Кроме того, полиция обязана предупредить о намерениях применить спецсредства. При том предупредить так, чтобы слышно было всем. Чтобы те, кто не желает оказаться в эпицентре, имели время отойти на безопасное расстояние. Но тут было очевидно, что намерено бросали гранаты в людей», - сказала она.

Правозащитница считает, что даже если манифестанты проявляли агрессию, силовики должны были изолировать их. «Такие люди, как правило, стоят в первых рядах. Полиция могла изолировать особо агрессивных, если такие и были. Их изоляция для силовиков не должна составить труда. Но было решено жестко разогнать. На этом силовики не остановятся. Не исключено, что полиция применит и огнестрельное оружие, как 1 марта 2008 года», - предположила Карапетянц.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и более 250 были ранены. Группы людей численностью 40-60 человек, прорвавшись через полицейские заграждения, жгли и крушили все на своем пути, а стражи порядка применяли табельное оружие, говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в материале "Бунт в Армении", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Бывшая омбудсмен Армении, правозащитница Лариса Алавердян считает, что столкновение спровоцировала сама полиция. Силовики, по ее словам, перед применением спецсредств обязаны были предупредить об этом. «Действия силовиков попадают под уголовную ответственность. В результате их действий манифестанты получили телесные повреждения, в том числе переломы и оторвана кисть. Повреждения получили около десяти журналистов», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Алавердян, даже если манифестанты проявили агрессию, полиция не имела права без предупреждения применять светошумовые гранаты. «Даже если была агрессия, полиция обязана предупредить, чтобы беременные женщины, дети, пожилые могли отойти на безопасное расстояние. Но полиция предпочла закидывать гранаты, при том нарочно кидали гранаты в толпу для причинения максимального вреда. А это противоречит положениям использования светошумовых гранат, которые, согласно регламенту, должны быть использованы так, чтобы причинение вреда было минимальным», - пояснила она.

Координатор проектов «Союза информированных граждан» Даниел Ионесян заявил о применении не менее 25 светошумовых гранат. Он считает, что несмотря на агрессивные действия самих манифестантов, полиция допустила нарушения.

«Полиция не выставила кордон вдоль ограждения Парка влюбленных, что позволило бы избежать прорыва ограждений и применения светошумовых гранат. Также не нашлось подтверждений, что полиция предупредила участников акции о применении спецсредств, как того требует закон», - написал Ионесян на своей странице в Facebook*.

В сложившейся ситуации оправдано применение первых трех гранат в направлении Парка влюбленных и двух – на улице Демирчяна, отметил Ионесян. «После этого манифестанты не проявляли агрессию, и полиция могла изолировать тех, кто был более агрессивен, без применения спецсредств. Остальные же гранаты применялись в направлении отступающих, а также тех, кто оказывал первую медицинскую помощь», - заявил он.

Полиция нарушила приказ Минздрава Армении, согласно которому светошумовая граната может быть применена на расстоянии минимум 2,5 метра от людей, добавил Ионесян. «По этой причине манифестанты получили телесные повреждения», - пояснил он. Если полиция соблюдала бы это требование, то манифестанту, который попытался взять в руки гранату, попавшую под ноги, не повредило бы бы кисть, уверен Ионесян.

Напомним, что сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу, но спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня, а парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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