Извинения скинхеда за любовь к чеченской девушке вызвали недоумение соцсетей

27 мая 2024, 00:01

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Молодой человек, представившийся в распространенном в соцсети ролике как скинхед, влюбившийся в чеченскую девушку, записал новый ролик, в котором принес извинения чеченскому народу. Извинения вызвали недоумения многих пользователей соцсети.

На ролик под названием "Скинхед был найден и призван к ответу чеченцами", опубликованный на странице в социальной сети Instagram* пабликом «ЧП Чечня», обратил внимание читатель "Кавказского узла" под ником 7 imelda_parker. "Некие неназванные чеченцы нашли и заставили извиниться на камеру какого-то скинхеда, утверждавшего, что у него роман с чеченкой", - написал автор комментария.

Отметим, что ролик с извиняющимся скинхедом появился на фоне резонансной истории этнической чеченки Лии Заурбековой. Родственники 19-летней Лии, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка. Лия покинула отдел полиции вместе с адвокатом, затем сумела покинуть Россию. После Заурбекова сообщила, что в отделении полиции вместе с ней был молодой человек, которого избили родственники при невмешательстве силовиков. "Его зовут Артем. Он старше меня на год. Он ранее не фигурировал, потому что я не хотела подвергать его риску", - рассказала она, добавив, что между ними "выстроились доверительные отношения". Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что тот, кто ввел девушку в заблуждение, "понесет заслуженное наказание". Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, а случай Заурбековой привлек внимание очень большого числа неравнодушных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Видео в паблике, у которого 406 тысяч подписчиков, было опубликовано 25 мая и по данным на 23.30 мск 26 мая получило 322 отметки "нравится". Этот же ролик был опубликован еще я ряде сообществ - "Бот. Максим" (4.6M подписчиков) в социальной сети "ВКонтакте", в телеграм-канале "Элдит Нет" (4,2 тыс. подписчиков).

Первую часть видео в течение 115 секунд молодой человек с бритой головой улыбается, глядя в камеру, и видео сопровождают титры: «Я славянин скинхед. Влюбился в чеченку. Чувства взаимные. Как быть?».

Во второй части кадры с этим же молодым человеком, который говорит: «Привет ребята. Недавно снял ролик необдуманный, который мог задеть чеченский народ. У меня самого много друзей, знакомых – чеченцев. И, собственно, что сказать? Я признаю свою ошибку. Действительно, могло это видео задеть народность. Нам всем, народностям, именно России нужно жить в мире, поддерживать друг друга и если кого-то это видео задело, извиняюсь. Всем добра».

"Что делать, что делать. Отстать от девушки, не портить ей жизнь", - написала пользователь Анна Залевская, отвечая на вопрос из первой части ролика, сопроводив свой ответ смеющимся смайликом.

"Интересно а эту Чеченку не нашли?" - задает вопрос пользователь с ником Асхаб Бено. "Её не было так же как и друзей Чеченцев у этого <...> Ему нужен был хайп - треш - слава" - уверен пользователь Islam Musaev.

"А может кто объяснить, за что он извиняется то? В Чечне запрещено открыто говорить, что любишь человека?" - недоумевает Владимир Рассказов.

Отметим, что ряд пользователей, позиционирующих себя как чеченцы, указали на необходимость "сохранять чистоту нации". "Как-то лицемерненько <...> мужчинам можно жениться на представительницах другой национальности, а женщинам нельзя. Это уже двойные стандарты", - ответил одному из комментаторов, отстаивающему идею необходимости сохранения "чистоты нации" Рафик Мухамеджанов.

Напомним также, 1 мая было опубликовано видео с извинениями блогера из Краснодара Ольги Касьяненко за высказывания в прямом эфире о жителях России. Днем ранее в чеченском провластном телеграм-канале было размещено видео, в котором посетитель стендап-концерта принес извинения чеченскому народу за шутку о том, что "тусовался с чеченками".

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Ранее жители России уже приносили извинения за высказывания в адрес чеченцев. Так, в августе 2022 года видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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