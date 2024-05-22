Суд по делу об убийстве Султанова отложил допрос судмедэксперта

22 мая 2024, 08:44

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Суд отложил допрос эксперта, писавшего заключение о причинах смерти 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", выводы о характере ранений, которые были нанесены жителю Каякента Магомед-Али Султанову, эксперт основывала на данных коллеги, который уехал из Дагестана и не может быть допрошен, сообщил 1 апреля адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого. По его словам, это ставит под сомнение законность экспертизы. 17 апреля стало известно, что суд согласился на принудительный привод эксперта из Петропавловска-Камчатского, что, по словам адвоката, дало надежду на справедливое разбирательство.

Дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

21 мая на заседании суда по делу об убийстве Магомед-Али Султанова не состоялся допрос судебно-медицинского эксперта, писавшего заключение о причинах смерти Султанова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи Султанова.

"Мы хотели допросить эксперта, но нам заявили, что, хотя он в республике, он находится в отпуске и потому будет допрошен на следующем заседании", - сказал он.

Врача, который первым осматривал тело, тоже не допросили, хотя он был готов дать показания, добавил Саидов. "Также отложили на следующее заседание, поскольку, мол, еще не выступил эксперт. При этом, хотя и мы, защита, и даже подсудимый, возражали, было решено приступить к исследованию письменных доказательств", - рассказал он.

2 мая суд не разрешил допросить врача, который первым осматривал тело погибшего.

Адвокат также сообщил, что подал ходатайство о приобщении к делу как вещественных доказательств - одежды Султанова, орудия убийства (ножа) и лоскутов кожи с ранениями. «Одежду и нож суд согласился истребовать, а что касается лоскутов кожи, то суд счел, что их истребование преждевременно», - сказал он, добавив, что, кроме представителей суда и прокуратуры, подсудимого и адвокатов сторон в зале больше никто не присутствовал.

Следующее заседание намечено на 30 мая.

Напомним, по версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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