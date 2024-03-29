29 марта 2024, 05:48

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33-летний житель Ингушетии арестован по делу о пособничестве боевикам, убитым в начале марта при контртеррористической операции в Карабулаке. Следствие считает, что он организовал для боевиков тайник с оружием.

Как писал "Кавказский узел", на окраине села Алхасты Сунженского района 11 марта был обнаружен схрон с продуктами и медикаментами, который, предположительно, принадлежал боевику Тагиру Цуроеву, убитому во время контртеррористической операции в Карабулаке. 12 марта стало известно о задержании местного жителя, в чьем доме нашли автомат Калашникова с патронами и взрывное устройство. 22 марта силовики отчитались о задержании жителя Алхасты, якобы организовавшего для Цуроева схрон с оружием.

3 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке силовики убили шестерых предполагаемых боевиков. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ. НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из убитых боевиков находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Уголовное дело о пособничестве участникам террористической организации возбуждено против 33-летнего жителя Ингушетии, которого следователи подозревают в связях с убитыми в Карабулаке боевиками.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщило 28 марта управление СКР по Ингушетии на своем сайте. Следователи считают, что в январе 2024 года молодой человек выполнил поручение одного из боевиков, находящегося в розыске, обеспечив его группу оружием и боеприпасами.

Из сообщения следует, что ФСБ считает арестованного причастным к оборудованию оружейного схрона в селении Алхасты.

По сообщению источников из силовых структур от 22 марта, предполагаемому организатору тайника с оружием в этом селении вменяли, помимо пособничества боевикам, статьи о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, однако в официальном сообщении СКР указана только одна статья обвинения, предусматривающая до 20 лет лишения свободы. Имени подозреваемого ни источники, не пресс-служба ведомства не называли, хотя возраст предполагаемого пособника боевиков в обоих сообщениях совпадает.

"Кавказский узел" писал 26 марта, что в связях с убитыми в Карабулаке боевиками заподозрили 25-летнего победителя российских и международных турниров по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Спортсмен был задержан и на допросе также рассказал, что помогал с оружием Тагиру Цуроеву, который, по его словам, собирался "уйти на джихад".

Утверждалось, что наряду с Имагожевым по подозрению в пособничестве этой группе боевиков были "задержаны несколько человек", но о них силовики никаких данных не сообщали. Имагожеву, между тем, вменяют не пособничество боевикам, а лишь статью о недоносительстве. Общее число людей, задержанных с начала марта в связи с делом Гуражева и Цуроевых правоохранительные органы не называли.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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