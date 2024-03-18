Ингушские активисты сочли предостережения силовиков способом давления

18 марта 2024, 13:57

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Активисты, отбывшие наказание по делу о митинге в Магасе, связали повышенное внимание силовиков с годовщиной депортации вайнахов и выборами президента. Однако давление продолжается все время после освобождения, а устроиться на работу в госструктуры бывшим осужденным не удается, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно, что силовики вызвали ингушских активистов и бывших осужденных по делу о митинге в Магасе на профилактические беседы и предостерегли их от участия в экстремистских действиях и несогласованных акциях. Активисты получили эти предостережения на фоне акций памяти Алексея Навального.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, по версии УФСИН, его состояние резко ухудшилось. После смерти Навального жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки почтить память жертв репрессий. Так, участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции.

Предостережения были выданы по двум причинам, считает член Совета тейпов Ингушетии Багаутдин Мякиев. "Во-первых, чтобы 23 февраля, в День памяти о депортации ингушей, мы бы не участвовали в массовых акциях и тем более не устраивали свои. Подтянули всех наших «подельников», кто отсидел и вышел. Помимо этого, всем показывали фотографии ещё каких-то людей на митингах 2019 года. Никто их не опознал", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Не менее важно, по его мнению, что предостережения были выданы перед выборами президента. "Заодно решили обезопасить на время президентских выборов. С произошедшей КТО (контртеррористической операцией в Карабулаке. – Прим. "Кавказского узла"), а также с гибелью Навального это вряд ли было связано", - считает Мякиев.

По словам Мякиева, сам он отказался прийти для вручения предостережения. "Я не пошёл. Потому что я нахожусь в Совете тейпов Республики Ингушетия. А председателю Совета тейпов уже прислали тогда письмо с предостережением всей организации", - пояснил активист.

26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, и произошли стычки с активистами. После этого в республике начались массовые аресты оппозиционеров. Семь лидеров протеста были осуждены на сроки в колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка об этом "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Предостережения быди сделаны исключительно тем людям, которые были осуждены по «митинговому» делу и, отбыв наказание, вышли на свободу, указал активист Исрапил, которые ранее отбыл срок наказания по этому делу. При этом силовики не называли прямо причину предостережений, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне это привычно. Нас, отсидевших за это дело, часто вызывали. В последний раз вызывали в связи с местными выборами. В частной беседе с одним из силовиков я спросил его: что, из-за выборов Путина гоняют нас? Он ответил: «Ну вы сами всё понимаете»", - сказал Исрапил.

Кроме того, по его мнению, в то время, когда вручали предостережения, силовики опасались участия людей в неформальных акциях 23 февраля, посвященных годовщине депортации вайнахов.

"Во время протестов 2019 года на мемориале жертвам депортации выступали общественные активисты, многие из тех, кому не давали слова на официальных трибунах и которых потом нарекли лидерами протестов. Видимо, сейчас решили предупредить нас, чтобы избежать неофициальных выступлений. Но я думаю, что это больше для отчета перед начальством", - пояснил Исрапил.

Он сообщил, что отсидевших участников митингов ранее тоже иногда вызывали перед какими-то событиями и мероприятиями, но такого массового вызова не было.

"Раньше вызывали, но далеко не всех. Меня лично частенько вызывали. Может быть, потому что занимался публицистической деятельностью, информационно поддерживал протесты. А многих знакомых не тревожили. Сейчас же вызывали всех подряд. Тех, кого не было дома, искали у родителей, родственников. Я в ЦПЭ встретил людей и которых вообще не знал, и которых не видел со времени протестов", - рассказал Исрапил

Вдобавок, по словам мужчины, после вручения предостережений его вызвали для опроса по еще не закрытому до сих пор митинговому делу. "Суть опроса была в том, что следователь СК показывал фотографии людей, предположительно, сделанные на протестах. Лица из толпы. Несколько десятков человек. Спрашивали, знаем ли мы их. Помимо этого, задавали вопросы о том, как мы сами оказались на митинге", - сказал Исрапил.

По словам Исрапила, он сказал силовикам: "Почему такие злопамятные, уже столько человек осуждено, а вы всё ищете", на что один из сотрудников неофициально заметил, что это признак того, что дело собираются закрывать. «Но ручаться за достоверность его утверждения не могу», - подчеркнул активист.

Исрапил отметил, что ему ничего не известно о том, состоит ли он или кто-то из товарищей на профучете. "Ожидать можно всего, что угодно. Но то, что они контролируют отбывших наказание за участие в протестах 2019 года - это факт", - сказал он.

По его словам, у всех отбывших наказание есть определенные органичения для работы в госструктурах. "Проблема в том, что выйти на работу на госслужбу почти невозможно. Я сам даже и не пытался. Есть кейс. Человека не взяли на работу в МЧС. Поэтому практически все ранее отбывшие наказание за участие в митингах работают в частном секторе", - сообщил он.

Активист добавил, что другие его товарищи не хотят комментировать эту ситуацию, тем более, что один из них не пришел по вызову силовиков, а ещё один находится за пределами Ингушетии.

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