Аналитики поспорили о мотивах совершения попыток испортить бюллетени на юге России

17 марта 2024, 16:48

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Не менее пяти попыток испортить бюллетени зафиксировано в городах юга России в ходе голосования на президентских выборах. Это проявление протестных настроений, уверен политолог Сергей Жаворонков. Участники инцидентов стали жертвами запугивания и мошенничества, возразил юрист Михаил Беньяш*.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта на одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Она задержана, было заведено дело о препятствовании осуществлению избирательных прав. После этого на избирательных участках в Карачаево-Черкесии была усилена охрана.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Не менее пяти попыток испортить бюллетени зафиксированы в регионах юга России

Помимо инцидента в Карачаево-Черкесии, в регионах СКФО и ЮФО 15 марта произошли по меньшей мере четыре аналогичных случая. Так, в Ростовской области был задержан житель Азовского района, 1962 года рождения, который на одном из избирательных участков также вылил "жидкость зеленого цвета" в урну для бюллетеней. Дело расследуется по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

В Моздоке молодая женщина залила йодом списки избирателей. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме. Жительница Моздока пыталась вылить жидкость на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции.

На избирательном участке в Сочи местная жительница также вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Она задержана по уголовному делу о препятствовании осуществлению избирательных прав.

Избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке №1131. Все эти бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки избирателей "различимы и не вызывают сомнений", заявили в избиркоме. Силовики задержали подозреваемую, дело расследуется по статье о препятствовании осуществлению избирательных прав, сообщил Следком.

Статья 141 УК РФ в зависимости от части предусматривает наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы предусмотрено частью 2 этой статьи - если определяемые статьей действия "соединены с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, совершены лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору".

Аналитики озвучили противоречивые версии мотивов инцидентов на участках

Озвученная провластными СМИ версия о том, что участники таких инцидентов - жертвы мошенников, которых уговорили сделать это за деньги в интересах Украины, не выглядит правдоподобной, заявил политолог Сергей Жаворонков.

"Мне не кажется, что это люди, которых курируют с Украины. Версия о мошенниках продвигается властями, чтобы скрыть мотивы политического протеста", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, эти люди таким образом выражают свою политическую позицию. "Их мотив - выразить протест против выборов, на которые не допущена оппозиция, несмотря на очевидную ее поддержку", - отметил политолог.

Иное мнение высказал бывший адвокат Михаил Беньяш*. Он считает, что инциденты стали возможными в результате работы украинских спецслужб. "Это, однозначно, жертвы манипуляций. Скорее всего, работа украинских спецслужб", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Не исключено, что слова зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что такие действия следует квалифицировать как госизмену, обернутся уголовным преследованием по соответствующей статье, отметил Беньяш. "Правильная квалификация 141 УК - "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Все остальное - избыточная квалификация. Правда, это еще не значит, что невозможная", - сказал он.

"Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и пр.), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - написал 16 марта в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев.

Михаил Беньяш добавил, что красящие жидкости могут испортить не все бюллетени в урне, а те, которые не испортились, можно будет использовать. "Вряд ли зеленкой можно испортить все бюллетени", - сказал он.

Задержанных будут судить по статье 141 УК РФ, полагает сопредседатель движения "Голос"* Станислав Андрейчук. "Задержанных и помещенных под арест за зеленку и поджоги будут судить, скорее всего, по той же статье, что и тех, кто занимается фальсификацией и принуждением, то есть по статье 141 УК РФ – "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". А на Медведева, который запугивает статьей 275 УК РФ – "Государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", я бы вообще внимания не обращал. Он на словах уже Америку раз пять уничтожил за последние два года", – сказал Андрейчук корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что в схожих случаях на предыдущих выборах суды проявляли к нарушителям снисхождение и назначали штрафы либо прекращали уголовные дела.

"Ну то есть отношение к людям было очень мягким, хотя общественная опасность от их действий была гораздо выше, чем от зеленки. Да и члены комиссий, вбрасывающие бюллетени, наносят ущерб большему числу избирателей, чем "зеленщики", которые, по данным ЦИК, общими усилиями испортили чуть более 200 бюллетеней. Однако за четыре года страна прошла большой путь, и жестокость силовиков в отношении своих сограждан сильно выросла. Жаль, что и ЦИК России находится на этой траектории, называя сограждан, попавших в сложные обстоятельства, подонками", - отметил Андрейчук.

15 марта на брифинге в информационном центре ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны, сообщил в тот же день ТАСС. "Послушайте внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали", - привело ее слова агентство.

Что касается отчетов работников избиркомов о том, что после выливания зеленки в урну "ничего не испорчено, только краешек, незначительно, все можно использовать", это действительно, может быть так, заметил Андрейчук. "Это вполне вероятно. Весь поток на себя верхние бюллетени принимают. И то, вероятно, там можно волю избирателя определить", - сказал он.

При подсчете голосов каждый испорченный бюллетень будет изучаться отдельно, считает член совета движения "Голос"* Давид Канкия. "По поводу бюллетеней - при подсчете каждый должен изучаться отдельно и по нему приниматься решение. Или же комиссия должна проголосовать и принять решение, что вся урна недействительная, и написать почему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что сегодня председатель УИК №2138 Краснодара Инна Емельянова сообщила, что школьница совершила поджог на избирательном участке. "Одна из воспитанниц школы, в которой расположена участковая избирательная комиссия, зашла в помещение для голосования и подожгла скатерть. Никакого ущерба, по большому счету, ребенок не нанес. Голосование продолжается в обычном порядке, с ребенком работают психологи и полиция", - заявила она.

Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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