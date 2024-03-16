Женщина в Моздоке задержана после попытки испортить бюллетени

16 марта 2024, 16:40

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Жительница Моздока пыталась вылить йод на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Моздокском районе молодая женщина залила йодом списки избирателей. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме Северной Осетии.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сотрудники полиции на избирательном участке в Моздоке задержали женщину, которая "пыталась воспрепятствовать осуществлению избирательных прав граждан", сообщило поздно вечером 15 марта на своем сайте МВД Северной Осетии.

"Задержана 27-летняя горожанка, уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени. Однако, пытаясь вырваться, девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей", - говорится в публикации.

Девушку доставили в отдел полиции "для разбирательства". "Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщило ведомство.

По состоянию на 16.40 мск, МВД и управление СКР по Северной Осетии не сообщили на своих сайтах о принятом решении и судьбе задержанной.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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