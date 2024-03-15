Список избирателей на одном из участков Северной Осетии залит йодом

15 марта 2024, 22:36

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Жительница Моздокского района пролила йод на списки избирателей, случившееся не помешало голосованию, сообщили в избиркоме Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", на участках в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии и Сочи местные жители пролили на бюллетени красящее вещество, в Волжском Волгоградской области и в Азовском районе Ростовской области местные жители вылили зеленку в урны с бюллетенями. Глава ЦИК напомнила об уголовной ответственности и призвала усилить охрану на участках. Следствие отчиталось о возбуждении уголовных дел по статье о создании препятствий выборам.

В Моздокском районе местная жительница пролила йод на списки избирателей, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Избирком Северной Осетии.

Сегодня вечером "молодая женщина залила списки избирателей йодом". "Произошедшее никак не повлияло на процесс голосования. К тому же испорчен был лишь угол списка. Следственные органы уже разбираются в причинах ситуации", - указано в сообщении в Telegram-канале республиканской избирательной комиссии.

На сайте управлений МВД и Следкома России по Северной Осетии к 22.20 мск не содержится сообщений об инциденте на участке.

Следственный комитет возбудил как минимум 13 уголовных дел из-за поджогов на участках и порчи урн, в том числе в Ростовской и Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и других регионах России, подсчитала "Верстка"*.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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