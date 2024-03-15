15 марта 2024, 20:55

Жительница Сочи задержана за порчу бюллетеней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательном участке в Сочи местная жительница вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Подозреваемая задержана по делу о препятствии осуществлению избирательных прав, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", на участках в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, в Волжском Волгоградской области и в Азовском районе Ростовской области местные жители вылили зеленку в урны с бюллетенями. Глава ЦИК напомнила об уголовной ответственности и призвала усилить охрану на участках.

Возбуждено уголовное дело  о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ), сообщил сегодня Следком по Краснодарскому краю.

По версии следствия, "15 марта подозреваемся, находясь на одном из избирательных участков в городе Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней". Подозреваемая задержана, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

К вечеру 15 марта Следственный комитет возбудил  по России как минимум девять уголовных дел о воспрепятствовании выборам, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Помехи наблюдателям и нарушения правил агитации зафиксированы в ЮФО", "Сочинский активист Атаманчук попросил об удалении из списка избирателей", "Волгоградские активисты назвали выборы президента игрой в демократию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2024, 20:31

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