Охрана избирательных участков усилена в Карачаево-Черкесии

17 марта 2024, 08:26

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На избирательных участках Карачаево-Черкесии усилена охрана после инцидентов, участники которых пытались сорвать голосование, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Как информировал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. 15 марта на одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Она задержана, было заведено дело о препятствии осуществлению избирательных прав.

После попыток срыва выборов президента власти Карачаево-Черкесии приняли решение усилить охрану на избирательных участках, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Он уточнил, что это решение было принято после заседания координационного штаба, в котором приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры, Росгвардии и других силовых и правоохранительных ведомств. Охрана усилена, чтобы не допустить провокаций, направленных на срыв или дискредитацию выборной кампании, уточнил Темрезов 16 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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