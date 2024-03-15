Избирательный участок. Фото: Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

15 марта 2024, 15:57

Жительница Карачаево-Черкесии задержана за испорченные бюллетени

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На одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Она задержана, начато расследование дела о препятствии осуществлению избирательных прав, сообщило управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. До начала голосования зафиксированы два нарушения в Карачаево-Черкесии.

Уголовное дело  по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий ( статья 141 УК РФ) возбуждено в Карачаево-Черкесии против местной жительницы. По данным следствия, она "находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней", указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подозреваемая задержана, сообщило следствие.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Восемь нарушений на выборах президента зафиксированы в регионах СКФО", "Власти Южной Осетии массовым митингом показали лояльность Москве", "Абхазия стала лидером по числу зарубежных участков для выборов Путина".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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