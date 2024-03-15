Восемь нарушений на выборах президента зафиксированы в регионах СКФО

15 марта 2024, 14:44

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Злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за одного из кандидатов были зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне до начала голосования на выборах президента, следует из "Карты нарушений на выборах".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 12 мск на участке № 1131 в Махачкале не наблюдалось скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента. На участках № 240 и 241 во Владикавказе в это время также не было очередей избирателей.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

В Карачаево-Черкесии зафиксированы к 14.30 мск два нарушения на выборах президента, указано на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*.

Оба нарушения зарегистрированы до начала голосования. Одно из заявлений о нарушениях датировано 13 марта. "Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики объявила о проведении в период выборов 15-17.03.2024 конкурса с ценными призами и призовым фондом более чем на 1 000 000 рублей", - указал в своем заявлении избиратель. В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, которые каким-либо образом связаны с выборами, пояснил "Голос"*.

Другое заявление о нарушении датировано 02 февраля. Филиал вуза в Черкесске разместил новость о том, как штаб одного из кандидатов организовал для студентов экскурсию в музей истории церкви и казачества, указано в заявлении избирателя. Инцидент отнесен на сайте проекта к категории "Злоупотребление административным ресурсом".

В Северной Осетии к 14.30 мск 15 марта зафиксировано одно заявление о нарушении, оно датировано 04 марта. Заявителем значится "Представитель СМИ".

Факультет одного из республиканских вузов в своем телеграм-канале опубликовал агитацию за одного из кандидатов, указал автор заявления. "Текст сопровождается фотографией преподавателя и студентов на фоне агитационного баннера за кандидата... После публикации сообщений об этом нарушении пост был удалён", - говорится в публикации.

Четыре сообщения о нарушениях в Ставропольском крае также опубликованы до первого дня голосования. Их авторами также значатся "представители СМИ". Все заявления отнесены к категории "Злоупотребление административным ресурсом". В них говорится, что представители властей в Ставрополе и Минеральных Водах публиковали призывы голосовать за одного и того же кандидата.

В Чеченской Республике зарегистрировано одно заявление о нарушении, оно датировано 29 января. Согласно заявлению, высокопоставленный чиновник в Чечне разместил "агитационную информацию" в поддержку одного из кандидатов.

По состоянию на 14.30 мск, на сайте "Карта нарушений" не опубликованы сообщения о нарушениях в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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