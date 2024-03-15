Трехдневное голосование во Владикавказе началось без очередей

15 марта 2024, 13:59

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Очередей избирателей на участках № 240 и №241 во Владикавказе нет, передал корреспондент "Кавказского узла" в первый день голосования на выборах президента.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

Корреспондент "Кавказского узла" в 12.00 мск посетил избирательный участок № 241, который располагается во Владикавказе в здании школы № 27 на улице Миллера. Около участка не было очередей, и вообще не наблюдалось избирателей. Рядом с входом на участок дежурил сотрудник силовой структуры в сигнальном жилете.

В двухстах метрах от этого участка находится избирательный участок № 240 - в здании концертного зала Аграрного института. Возле входа в здание расположили колонки, откуда на на всю улицу слышна песня в исполнении группы "Любэ" "Давай за нас".

Очередей на этом участке в 12.00 мск корреспондент "Кавказского узла" также не зафиксировал. Было лишь несколько избирателей, которые входили и выходили из здания. Возле участка также дежурит полицейский в сигнальном жилете.

Напомним, на участке № 1131 в столице Дагестана в 12.00 мск также не наблюдалось скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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