Голосование на избирательном участке в Махачкале проходит без ажиотажа

15 марта 2024, 13:41

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На участке № 1131 в Махачкале не наблюдается скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

Корреспондент "Кавказского узла" посетил сегодня в Махачкале избирательный участок № 1131, который расположен в здании школы №28 на улице Абдулхакима Исмаилова. С одной стороны школы находится микрорайон, застроенный многоэтажками, с другой – частные дома.

По состоянию на 12.00 мск около участка не было очередей из избирателей. Во дворе школы людей вообще не наблюдалось, лишь гуляла женщина с маленьким ребенком. При входе на участок стоит металлоискатель и дежурят двое сотрудников полиции.

В помещении для голосования очереди также не было. Там находился один мужчина, пришедший проголосовать. В зале дежурили трое наблюдателей.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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