Голосование на избирательном участке в Махачкале. Фото: https://yoldash.ru

15 марта 2024, 13:41

Голосование на избирательном участке в Махачкале проходит без ажиотажа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На участке № 1131 в Махачкале не наблюдается скопления людей, пришедших голосовать на выборах президента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

Корреспондент "Кавказского узла" посетил сегодня в Махачкале избирательный участок № 1131, который расположен в здании школы №28 на улице Абдулхакима Исмаилова. С одной стороны школы находится микрорайон, застроенный многоэтажками, с другой – частные дома.

По состоянию на 12.00 мск около участка не было очередей из избирателей. Во дворе школы людей вообще не наблюдалось, лишь гуляла женщина с маленьким ребенком. При входе на участок стоит металлоискатель и дежурят двое сотрудников полиции.

В помещении для голосования очереди также не было. Там находился один мужчина, пришедший проголосовать. В зале дежурили трое наблюдателей.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2024, 14:44

15 марта 2024, 14:39

  • Суд не учел доводы защиты о проблемах со здоровьем у Алескера Мамедли

    Апелляционный суд не внял доводам защиты о серьезных проблемах со здоровьем у учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, оставив его под стражей. Защита намерена продолжить правовые шаги для изменения меры пресечения. Лечащий врач заявил о высокой вероятности злокачественной опухоли у Алиева.

15 марта 2024, 14:33

15 марта 2024, 13:59

15 марта 2024, 13:31

  • Журналисты Бабалы и Гасымова оставлены под арестом в Баку

    Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобы журналистов Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой на продление срока их предварительного заключения по делу против сотрудников Abzas Media. Адвокаты указали на необоснованность уголовного преследования журналистов и отсутствие оснований для содержания их под стражей.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи