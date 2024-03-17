Школьница совершила поджог на избирательном участке в Краснодаре

17 марта 2024, 16:02

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Ученица краснодарской школы, в которой расположен избирательный участок, совершила поджог в помещении для голосования, сообщила сегодня председатель участокового избиркома.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта на избирательном участке в Сочи местная жительница вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Она была задержана по делу о препятствовании осуществлению избирательных прав.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

О том, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре, сообщила сегодня председатель УИК №2138 Инна Емельянова.

"У нас произошло небольшое ЧП. Одна из воспитанниц школы, в которой расположена участковая избирательная комиссия, зашла в помещение для голосования и подожгла скатерть. Никакого ущерба, по большому счету, ребенок не нанес. Голосование продолжается в обычном порядке, с ребенком работают психологи и полиция", - рассказала она на видео, опубликованном сегодня в телеграм-канале издания "Кубань 24".

Напомним, попытки испортить бюллетени были зафиксированы в других регионах юга России. Так, в Северной Осетии 15 марта молодая женщина залила йодом списки избирателей, аналогичные инциденты произошли в тот же день в Волгоградской и Ростовской областях и в Карачаево-Черкесии.

Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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