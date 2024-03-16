Жительница Волжского стала подозреваемой по делу о попытке испортить бюллетени

16 марта 2024, 19:32

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Силовики задержали жительницу Волжского, которая вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке. Дело расследуется по уголовной статье о препятствии осуществлению избирательных прав, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке №1131. Все эти бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки избирателей "различимы и не вызывают сомнений", заявили в избиркоме.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

В связи с инцидентом на избирательном участке в Волжском возбуждено дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), сообщило управление СКР по Волгоградской области.

"По данным следствия, 15 марта 2024 года женщина 1991 года рождения, находясь на одном из избирательных участков в городе Волжский, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней", - приводится версия следствия в публикации на сайте ведомства.

Подозреваемая задержана, дело расследует волгоградское управление СКР, отмечается в сообщении.

Статья 141 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает от штрафа в 80 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы предусмотрено частью 2 этой статьи - если определяемые статьей действия "соединены с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, совершены лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, в Ростовской области 15 марта был задержан житель Азовского района, 1962 года рождения, который на одном из избирательных участков также вылил "жидкость зеленого цвета" в урну для бюллетеней. Дело расследуется также по статье 141 УК РФ.

Аналогичный инцидент произошел в Карачаево-Черкесии на одном из участков Малокарачаевского района. Там местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Она задержана, начато расследование дела о препятствии осуществлению избирательных прав, сообщило управление Следкома.

В Моздоке 15 марта молодая женщина залила йодом списки избирателей. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме. Жительница Моздока пыталась вылить жидкость на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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