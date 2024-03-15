Избирательные урны залиты зеленкой в Ростовской и Волгоградской областях

15 марта 2024, 17:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На участках в Волжском Волгоградской области и Азовском районе Ростовской области местные жители вылили зеленку в урны с бюллетенями. Глава ЦИК напомнила об уголовной ответственности и призвала усилить охрану на участках.

Как писал "Кавказский узел", на одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Она задержана, начато расследование дела о препятствии осуществлению избирательных прав, сообщило управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

Житель Азовского района 1962 года рождения, на одном из избирательных участков, вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ), сообщил сегодня Следком по Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Жительница Волжского Волгоградской области на избирательном участке вылила зеленку в урну для бюллетеней, но они остались пригодны для подсчета голосов, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службе избиркома по Волгоградской области. "Женщина, пришедшая на избирательный участок №1131 в Волжском, попыталась испортить бюллетени при помощи зеленки. Однако действия были пресечены. Все бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений", - сообщили в избиркоме.

Для голосования на этом участке в Волжском сейчас используется новый стационарный ящик, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря областного избиркома Екатерину Кулешову.

Видео с участка в Волжском опубликовано сегодня в Telegram-канале RusNews. Как следует из записи, на верхнем слое бюллетеней большое пятно зеленого цвета, окруженное следами брызг.

За намеренную порчу урн с бюллетенями на участках для голосования предусмотрено наказания до пяти лет лишения свободы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, назвав "подонками" тех, кто делает это. "Это 141 статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали", — процитировало ее слова ТАСС.

По словам Памфиловой, люди, которые заливали жидкость в урны с бюллетенями, задержаны, будут возбуждены уголовные дела. Также она призвала усилить охрану урн для голосования.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.