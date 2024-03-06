Правозащитники указали на отсутствие доказательств вины в деле Мусаевой

06 марта 2024, 12:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в Пятигорске смягчил наказание Зареме Мусаевой, хотя приговор следовало отменить из-за недоказанности ее вины, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Приговор Мусаевой был вынесен путем сложения наказаний по двум уголовным статьям, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Приговор Мусаевой был вынесен путем сложения наказаний по двум статьям УК РФ - 159 (мошенничество) и 318 (нападение на полицейского) УК РФ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаевой Александр Савин.

По его словам, состав преступления по статье о мошенничестве сыграл особую роль - именно благодаря этой части Мусаева была доставлена силовиками на территорию Чеченской Республики, сначала со статусом свидетеля."Состав статьи 318 УК РФ появился уже после доставления Мусаевой на территорию Чечни", - указал адвокат.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

При этом статья 318 - это более тяжкое обвинение, отметил Савин. "Сейчас оба обвинения переквалифицированы на преступления средней тяжести и тождественны между собой по тяжести, и приговор выносился путем сложения сроков по ним", - пояснил он.

Политический характер дела определил решение суда, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец. "Зарема Мусаева сейчас должна быть на свободе. Никакого не то что приговора, а даже уголовного дела быть не должно. Зарема должна быть сейчас со своей семьей, но это, видимо, возможно только в параллельной реальности, где в России не сажают за то, что твои дети и родственники критикуют чиновников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако в ситуации, когда речь идет о больном человеке, даже такое решение суда радует, добавил правозащитник. "В текущих реалиях мы рады тому, что удалось отгрызть от приговора хоть небольшой кусок срока. Три месяца, которые она будет на свободе, очевидно, будут полезнее для слабого здоровья Заремы, чем если бы их нужно было провести за решеткой", - пояснил Бабинец.

Сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев обратил внимание на тенденцию: когда дело из северокавказского региона поступает в кассационный суд в Пятигорске, он не отменяет приговоры, но смягчает их. "Так вышло и с делом моей матери. Я это связываю с тем, что они не могут никак повлиять, из-за общественно-политической ситуации в стране, когда страна еще более милитаризируется и из полицейского государства превращается в военное, но, понимая, что дело сфальсифицировано, что там нет достаточных доказательств, часть доказательств вообще вымышленная, они, чтоб хоть немного быть в контакте со своей совестью, решили смягчить приговор", - сказал Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что высказывает собственную гипотезу. "Я так это вижу. Что в суде кассационной инстанции у сотрудников проснулась совесть до того, чтобы смягчить приговор на 3 месяца. А до этого в апелляционной инстанции, у сотрудников Верховного суда Чечни, проснулась совесть смягчить приговор хотя бы на полгода. Но ни у кого не просыпается совесть для того, чтобы вспомнить о законе Российской Федерации, о принципах уголовно-процессуального законодательства, и, вообще-то, вынести оправдательный приговор. На это совесть ни у кого не просыпается. Я это связываю с тем, что все боятся", - сказал Абубакар Янгулбаев.

Решения чеченских судов "уже много лет находят подтверждение в вышестоящих судах", заметил сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"*. "Не думаю, что для кассационного суда имеет какое-то значение политический характер дела. По сути, эта инстанция должна была отменить приговор, потому что в деле нет никаких доказательств виновности Заремы. То, что скинули три месяца, это мелочь, когда налицо фабрикация, и это говорит о предвзятости суда", - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Защита Мусаевой надеется, что ей удастся, по крайней мере, освободиться по УДО, хотя мотивировочная часть решения Верховного суда Чечни ей пока не известна, добавил адвокат Александр Савин. "Я думаю, что на этой неделе копия апелляционного определения только будет направлена защите. А сам материал еще мог не вернуться в Шалинский городской суд Чечни. По его возвращению он будет распределяться новому составу суда, который и будет назначать заседание", - пояснил он.

Напомним, 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. Отказ обусловлен политическим характером дела, но свою роль сыграли также довольно большой оставшийся срок и неправильная информационная политика защиты, сочли опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Защита пообещала обжаловать решение суда.

В феврале Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в УДО Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил тогда адвокат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.