04 марта 2024, 09:42

ОНК проверила условия содержания Орлова* в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Олег Орлов*, которого суд приговорил к двум годам и шести месяцам заключения за дискредитацию армии, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО, заявили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Как информировал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что правозащитник Олег Орлов* отправлен на карантин в московский следственный изолятор "Капотня". Бытовые условия там можно считать удовлетворительными, рассказали супруга осужденного правозащитника и адвокат.

У Олега Орлова* нет жалоб на условия содержания в СИЗО, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Посетили <...> СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве. По условиям содержания проблем не выявили. Видели Олега Орлова* из "Мемориала"*. Говорит, что еда в СИЗО оказалась лучше, чем он ожидал. С точки зрения условий содержания претензий не высказал", – привел сегодня ТАСС слова Мельникова.

Напомним, 27 февраля суд приговорил Олега Орлова* к двум годам и шести месяцам заключения, признав его виновным в дискредитации армии. Правозащитник был взят под стражу в зале суда. После оглашения приговора, Орлов* подчеркнул, что предвидел подобное развитие ситуации.

Приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал"* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Олег Орлов* работал в зоне военного конфликта в Чечне с 1994 года. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей.

Впоследствии Орлов* активно занимался проблемами похищения людей на Кавказе и жертв среди мирного населения Чечни и Ингушетии, а также защитой прав женщин на Кавказе, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

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Примечание:

"Сторонники Орлова* собрались перед зданием суда в Москве", "Спецдокладчица ООН по России призвала прекратить уголовное преследование Орлова*", "Обвинение потребовало реального срока для Олега Орлова*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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