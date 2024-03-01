Адвокат и жена рассказали об условиях и состоянии Орлова* в СИЗО

01 марта 2024, 03:15

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Правозащитник Олег Орлов* отправлен на карантин в московский следственный изолятор "Капотня", бытовые условия там можно считать удовлетворительными, рассказали супруга осужденного правозащитника и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", десятки людей пришли в Головинский суд Москвы в день вынесения приговора правозащитнику Олегу Орлову*, обвиняемому в дискредитации армии. Суд приговорил Олега Орлова* к двум годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в дискредитации армии. Правозащитник был взят под стражу в зале суда.

Приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал" за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Период карантина для всех заключенных под стражу в Москве в последние годы составляет две недели, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. По истечении срока карантина арестанта могут оставить в том же СИЗО, куда поместили изначально, или отправить в другой изолятор, где обвиняемые ждут заседания апелляционного суда, пояснил он.

По словам Гайтаева, в последние годы в Москве заметна тенденция отправлять заключенных в изоляторы соседних регионов, даже если решение по апелляции пока не приняты. «Случается, что отправляют в СИЗО в другой области — Владимирской, Калужской и др. Поэтому над писать обращение в суд о том, что человек желает воспользоваться правом лично участвовать в заседании суда, с доставкой в суд», - пояснил адвокат "Кавказскому узлу".

Бытовые условия в СИЗО "Капотня" стандартные для московских изоляторов, перенаселенности там нет, отметил он. «Но там «красные» порядки, очень сложно с «неформальной» связью. До вступления приговора в силу Орлов* как и другие заключенные под стражу, не ограничены в посылках и передачах, но с передачами могут возникать трудности из-за веса и требований к продуктам, к санитарным нормам и так далее», - добавил Гайтаев.

Супруга Олега Орлова* Татьяна Касаткина 29 февраля около шести часов провела в очереди, чтобы сделать передачу для него. «Зашли 8.45 , а ушли в четвертом часу уже. Было много интеллигентных людей в очереди: все хотят другу другу помочь, подсказывают, как правильно оформить передачу. Мужчины женщинам место уступают», - рассказала она "Кавказскому узлу".

По словам Касаткиной, адвокат сообщила ей, что в период карантина подследственному разрешено одно свидание. «Будем обсуждать как это лучше сделать. С передачей удалось передать также тонометр и лекарства для снижения артериального давления, все это приняли. Книги передавать можно, он взял с собой много книг», - сказала супруга Орлова.

Пока неясно, останется ли правозащитник до решения по апелляции в московском СИЗО. «Неизвестно, отправят его в колонию или все-таки оставят, как мы просим, в московском СИЗО для участия в апелляционном суде. «Но письма через электронный сервис можно писать, я уже получила письмо от Олега Петровича и мы тоже написали письмо. Не знаю пока и по поводу финансового счета заключенного, но средства у нас есть для передач», - добавила Касаткина.

О возможностях официально разрешенных звонков родным из СИЗО супруга Орлова* пока не знает. Она отметила, что моральное состояние правозащитника, по ее мнению, остается хорошим.

«Это неудивительно, он готовился (к аресту), даже в последний вечер перед приговором он пошел поплавать в бассейне. Еще ранее он прошёл диспансеризацию. Адвокат побывала у него в среду, (28 февраля). Он здоровый и бодрый, претензий у него нет, со всеми в камере перезнакомился. Сколько человек в камере, я не поняла, но он сказал, что все нормально и ничего такого, против чего надо бороться, нет», - заключила Касаткина.

Правозащитник Олег Орлов* с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* активно занимался проблемами похищения людей на Кавказе и жертв среди мирного населения Чечни и Ингушетии, а также защитой прав женщин на Кавказе, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

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