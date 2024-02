Норвежский Хельсинский Комитет напомнил о последствиях депортации чеченцев и ингушей

28 февраля 2024, 18:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депортация чеченцев и ингушей повлекла за собой территориальные конфликты, войны и разрушенные семьи, указал Норвежский Хельсинский Комитет в статье, посвященной 80-й годовщине депортации. В материале приведена история чеченской семьи, пережившей депортацию.

Как писал "Кавказский узел", чеченские чиновники и депутаты провели в Грозном митинг памяти жертв сталинских репрессий. Мероприятие прошло без участия Рамзана Кадырова, который ограничился публикацией в телеграм-канале по случаю 80-й годовщины депортации вайнахов.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

23 февраля 1944 года началась массовая депортация чеченского и ингушского народов в Среднюю Азию. сотрудники НКВД начали обходить дома и сообщать жителям Чечено-Ингушской АССР о выселении (сейчас это событие называют «Аардах», или «исход»). Людям почти не дали времени на сборы. Тысячи местных жителей сгоняли в низины и погружали в телеги для скота, а те, кто пытался сопротивляться НКВД, подверглись массовым казням. Большинство депортированных – а это сотни тысяч человек – направили в современный Казахстан и Кыргызстан, остальные поехали в Сибирь и другие регионы на востоке стране. Многие чеченские села расположены в труднодоступных горных районах, поэтому несколько тысяч человек, покинувших свои дома, переселились в Дагестан, Азербайджан и Грузию. Однако сотрудники НКВД выслеживали их и депортировали в Среднюю Азию наряду с солдатами Красной Армии, которые сражались с немцами во время Великой Отечественной войны, говорится в статье Норвежского Хельсинкского комитета "80 years since the mass deportations of the Chechens and Ingush", перевод которой выполнил "Кавказский узел".

"Возможно, будущие поколения будут воспринимать депортацию так же, как я – Кавказские войны XVIII и XIX веков, о которых я читаю в книгах. Но для меня она остаётся частью личной истории моих родителей. Депортация пока ещё не ушла в прошлое", - приводятся в статье слова Усама, этнического чеченца из села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни.

Отцу Усама было неполных три года, когда сотрудники НКВД вынудили всю его семью, включая родителей и трех сестер, покинуть родной дом и направиться в степи Казахстана. Сестры отца Усама умерли от тифа, выжить удалось только ему. "Вскоре после переезда в Казахстан заболела бабушка по маминой линии. Она родила мальчика, но ребёнка у нее забрали, и с тех пор она его не видела. Бабушка годами безуспешно искала сына – даже после того, как вернулась домой в Чечню. Случилось так, что она встретила беспризорного мальчика, убедила себя, что он и есть её потерянный сын, и усыновила его. После этого ей стало легче, и спустя несколько лет она умерла", - рассказывает 59-летний Усам, который сейчас живет в Норвегии.

С 23 февраля по 13 марта 1944 года для депортации чеченцев и ингушей было использовано 180 поездов и 5200 товарных вагонов. Поезда для перевозки скота были непригодны для людей, и в результате многие умерли от инфекций, обезвоживания и истощения. "Сталин оправдывал депортацию чеченцев, ингушей и других народов тем, что они сотрудничали с немцами. Однако немецкие войска не заняли ни одного чеченского села. О каком тогда сотрудничестве вообще можно говорить? Что действительно соответствует истине – так это, что при Сталине часть населения Чечни выступила против советской власти", - считает Усам.

В Средней Азии чеченцев и ингушей расселили по многочисленным спецпоселениям. Огромные территории были охвачены массовым голодом. Согласно советским источникам, было депортировано 496 тысяч чеченцев и ингушей, однако более поздние чеченские источники называют другую цифру – 650 тысяч. По некоторым оценкам, в дороге и в местах спецпоселений погибли от 123 тысяч до 200 тысяч человек, возможно, больше. Депортация оказала сильнейшее влияние на чеченский и ингушский народы, говорится в публикации.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года ЦК Коммунистической партии отменил указ, который предписывал всем депортированным народностям, включая чеченцев и ингушей, находиться в постоянной ссылке. Уже в 1954 году часть выселенных попытались вернуться в Чечню, но их отправили обратно. Советские власти пытались создать чеченскую «автономию» в Узбекистане, но люди вопреки всему упорно стремились вернуться на родину. Большинство людей вернулись на Северный Кавказ, однако и сегодня в Кыргызстане и Казахстане проживает достаточно много этнических чеченцев и ингушей.

После возвращения домой ингуши обнаружили, что Пригородный район, ранее входивший в состав Чечено-Ингушской АССР, теперь стал частью соседней Северо-Осетинской АССР. Дома ингушей заняли осетины, окружающая среда стала враждебной. В результате в 1992 году на территории Пригородного района возник осетино-ингушский конфликт. Жертвами столкновений между ингушскими отрядами и силами безопасности Северной Осетии стали несколько сотен человек. "Депортация для меня – это не просто вопрос справедливости и несправедливости. Мы всегда были костью в горле Российской империи, и это обстоятельство стало частью нашей идентичности. Огромное количество чеченцев воевали в двух последних войнах просто из желания отомстить за страдания, которые пришлось пережить их родным во время депортаций. Во время первой войны ополченцы часто говорили, что не допустят новых притеснений нарушений чеченского народа со стороны России. В каком-то смысле 1994 год стал реваншем за 1944 год" - отметил Усам.

Для Усама важно наследие чеченской культуры, хотя оно часто подвергалось угрозе. "Когда депортировали моего деда по отцовской линии, он взял с собой несколько книг, в том числе очень старое издание Корана и его перевод на чеченский язык. Он привез эту книгу с собой, когда Сталин депортировал чеченцев, хранил её в Казахстане и с ней же вернулся домой. Но в 1996 году, во время первой чеченской войны, российские войска сожгли дом, который он построил после возвращения из депортации. Дед столько лет хранил эту книгу и в итоге не смог её спасти от «демократической» власти Ельцина", - отметил Усам.

По данным переписи 2021 года, этнические чеченцы составляли 96,4% населения Чечни. Число этнических русских, которые составляли более половины в 1959 году, сократилось до 1,2% населения в 2021 году. В Ингушетии в 2021 году доля этнических русских оказалась еще ниже – 0,7%, отмечается в материале.

Причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.