Участники митинга памяти жертв депортации в Чечне. Кадр видео из телеграм-канала Магомеда Даудова https://t.me/s/MDaudov_95

23 февраля 2024, 15:02

Митинг памяти жертв депортации прошел в Грозном без участия Кадырова

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Чеченские чиновники и депутаты провели в Грозном митинг памяти жертв сталинских репрессий. Мероприятие прошло без участия Рамзана Кадырова, который ограничился публикацией в телеграм-канале по случаю 80-й годовщины депортации вайнахов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнилось 80 лет со дня сталинской депортации чеченцев и ингушей. В Назрани сотни людей пришли на траурный митинг, в том числе глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, депутаты, члены правительства, старейшины и представители общественных организаций.

23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

В центре Грозного, у Мемориала памяти погибших с международным терроризмом прошел митинг в память о жертвах сталинских репрессий. В нем приняли участие спикер парламента Магомед Даудов, депутаты парламента, члены правительства, муниципальные чиновники, силовики и общественные деятели, сообщило государственное ИА "Грозный-информ".

Магомед Даудов зачитал перед участниками мероприятия обращение Рамзана Кадырова. Президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров в своем выступлении заявил, что "чеченский народ нагло оболгали, обвинив в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами". В завершение собравшиеся прочитали молитву, прося милости для жертв репрессий, говорится в публикации.

Причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Во всех джамаа-мечетях Чечни сегодня проходят джаназа-намазы в память о жертвах репрессий, сообщает ЧГТРК "Грозный". "Также в центральных мечетях региона будут совершены дуа и джаназа-намазы за всех погибших в результате сталинских репрессий. Ежегодно в этот день проводят религиозные обряды "Зикр", "сагlа", мусульмане совершают дуа за всех жертв выселения", - говорится в публикации телекомпании.

На то, что Рамзан Кадыров не принял участия в траурном митинге, обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником camilla. "Руководители министерств и ведомств, силовых структур, чиновники различного уровня, представители духовенства и общественности собрались в сквере у здания городской мэрии, где находится Мемориал погибшим сотрудникам силовых структур, и расположены надгробные памятники (чурты) с демонтированного несколько лет назад Мемориала жертвам политических репрессий. Произнесли несколько речей по случаю, прочитали дуа (мольбу) за погибших в ходе депортации, и разошлись. Глава Чечни в этой акции участия не принял, обращение от его имени собравшимся зачитал спикер парламента Магомед Даудов", - написал он в своем комментарии.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова сегодня размещена публикация, приуроченная к годовщине депортации. "Сегодня скорбная дата в нашей истории. Восемьдесят лет назад по приказу проклятого Иосифа Сталина чеченский и ингушский народы были выселены в Сибирь и Среднюю Азию. Операцией под названием «Чечевица» руководил Лаврентий Берия. В результате этого бесчеловечного преступления потери нашего народа составили треть от его численности. О самом факте и причинах данного трагического события написано и сказано очень много. Лживые и надуманные обвинения против нашего народа разбиваются о тот факт, что огромное количество чеченцев мужественно сражались на фронтах", - говорится в публикации.

Жители села Чечен-Аул, которое входит в состав городского округа Аргун, решили, что сегодня "во всех дворах будут открыты ворота на весь день" в знак памяти и скорби о жертвах депортации. Традиция открывать ворота стала для жителей Чечни способом помянуть жертв депортации.

Напомним, в 2023 году в Чечне не проводилось официальных мероприятий по случаю 79-летия со дня депортации вайнахов. Рамзан Кадыров в этот день ограничился проклятиями в адрес Сталина. Годом ранее, в 78-ю годовщину депортации, памятных мероприятий в республике тоже не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон Ахмата Кадырова.

Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, выступивший в 2014 году публично против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

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Примечание:

"Чеченцы-аккинцы отмечают годовщину депортации вопреки политике Кадырова", "Ингушские активисты в годовщину депортации упрекнули власти в беспринципности", "Годовщина депортации ингушей напомнила о курсе власти на сталинизацию".

Автор: "Кавказский узел"

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