Участники акции в Новокули почтили память жертв депортации

23 февраля 2024, 20:50

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Каждая чеченская семья пострадала от депортации, рассказали участники акции в Новолакском районе Дагестана. По их словам, память о депортации вайнахов и ее жертвах передается из поколения в поколение.

Как писал "Кавказский узел", к 80-й годовщине сталинской депортации вайнахов общественная организация "Аух" анонсировала мусульманские обряды поминания в Новолакском районе Дагестана. Местная прокуратура предостерегла организаторов от несанкционированные акций, в том числе митингов и пикетов. Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили местные активисты. На сегодняшней акции жители Новолакского района отметили, что приходится напоминать властям о необходимости полной территориальной и политической реабилитации чеченского народа.

80 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже около 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

В поминальных молитвах в память о жертвах депортации вайнахов приняли участие более 2000 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов.

"Мы собирались в селении Новокули Новолакского района Дагестана. В момент молитвы было около двух тысяч человек, потом после молитвы из разных населенных пунктов к нам приехало около 300 человек. В общем нас было более 2300 человек, может больше. Присутствовали сотрудники представительства Чечни в Дагестане. После молитвы выступили старейшины, люди, которые на себе испытали эту трагедию, подробно рассказали, как это происходило и как они пережили эту трагедию. Я выступил с речью, рассказал о некоторых эпизодах этой страшной трагедии, потом напомнил о законе о реабилитации, программе территориальной реабилитации, то есть восстановлении Ауховского района", - рассказал он.

По его словам, у всех чеченцев есть родные, пострадавшие от репрессий. "В моей семье пострадали многие. Старшие братья и сестра родились в Киргизии, в местах выселения. Высланы были отец, мать, дедушка и бабушка. Все они были репрессированы. Слава Аллаху им всем удалось вернуться. Но у меня также были другие родственники, которые не смогли вернуться. В каждой чеченской семье сегодня вспоминают о жертвах, делают дуа. Детям обязательно рассказывают про эту трагедию, чтобы никто никогда не забыл", - подчеркнул он.

Рассказ 82-летней Яхмат, которая стала жертвой депортации в двухлетнем возрасте, растрогал многих присутствующих. "Она была выслана двухлетним ребенком. Мать там умерла в больнице, а она осталась одна. Только доехали, и мать умерла. Ее удочерил партийный работник средней руки. Она выросла в этой семье, долго искала своих родных и близких, и наконец нашла их. Сегодня она присутствовала на собрании вместе со своими двумя дочками", - рассказал "Кавказскому узлу" ее племянник Шамсудин.

По его словам, у Яхмат одно желание – чтобы ни с кем такое не случалось. "Она рассказала как все произошло, все детали трагедии. В конце она пожелала, чтобы никогда больше не было таких трагических событий, чтобы мы жили в мире и согласии. А чтобы такое не случалось мы должны всегда помнить эти события, чтить память жертв и постараться добиться реабилитации", - отметил он.

Султан Шавхалов рассказал, что поминальная молитва была организована и проведена на высшем уровне. "Было траурное мероприятие, посвященному 80-летию депортации чеченцев и ингушей. Собралось около 2500 человек. Все почтили память тех, кто погиб в результате репрессий, выразили сочувствие тем, кто пережил эту трагедию. Мероприятие было организовано великолепно, все прошло хорошо, несмотря на ужасную погоду. Порядок обеспечивали местные молодые ребята. Были также представители правоохранительных органов. Они не мешали, просто следили со стороны", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Шавхалов родился в Киргизской ССР в 1954 году. "Когда начали выселять, мой отец уже был женат, у него был сын и дочка. То есть выслали отца, его жену, сына и дочку. На второй день высылки умер его годовалый сын, похоронить не дали, закопали в снегу. Следом через четыре дня умерла жена. Через четыре года отец женился и появились мы. Я сам родился в Киргизской ССР. А вернулись мы в 1958 году, когда мне было четыре года", - вспомнил он.

По его словам, в каждой чеченской семье есть жертва репрессий. "Каждый год мы вспоминаем их, рассказы передаются из поколения в поколение. Старшие рассказывают младшим, Я рассказываю своим внукам сейчас, они внимательно слушают, впитывают. Обычно в этот день дома устраивают мавлид, делают дуа, вспоминают умерших. Жаль, конечно, что 23 февраля отмечается день защитника Отечества, а для нас этот день является трагедией", - отметил он.

В чеченских семьях 23 февраля – день большой трагедии, согласился Умар. "Для нас сегодня траур, трагедия, столько наши предков погибло из-за репрессий, выселения. Многие против, чтобы называть эти события выселением, депортацией, и я с ними согласен. То, как это все происходило, с какой жестокостью, это не выселение, нужно другое слово", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, об этой трагедии они вспоминают не только 23 февраля. "Я являюсь представителем третьего поколения. Тогда выслали дедушку и бабушку вместе с их семьями. К счастью, им удалось вернуться на родину, но не всем нашим родным это удалось. Мы всегда помним об этом и всегда рассказываем друг другу истории о депортации. Это необходимо, чтобы никто не забыл и не позволил другим забыть то, что случилось с нашим народом", - подчеркнул он.

Напомним, в 2022 году в Новолакском районе Дагестана памятные мероприятия к годовщине депортации вайнахов были запрещены. Представители местной чеченской общины сочли такие действия со стороны властей республики оскорбительными. Несмотря на запрет, около 50 человек тогда все же вышли на траурную акцию.

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к 79-й годовщине депортации чеченцев и ингушей в Новолакском районе Дагестана не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района, рассказали организаторы акций.

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