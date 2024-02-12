Сельчане в Грузии потребовали остановить добычу гравия из реки Супса

12 февраля 2024, 12:39

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Добыча гравия и песка привела к углублению русла реки Супса, из-за чего потерян урожай, а колодцы пересыхают, заявили на акции протеста жители грузинского села Акети и потребовали прекратить работы.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года жители села Силаури Озургетского муниципалитета провели акцию протеста против добычи песка и гравия в русле реки Супса. В результате добычи повреждены русло реки и дороги, а вода в колодцах пересыхает, заявили сельчане.

В селе Акети муниципалитета Ланчхути прошла акция протеста против вывоза песка и гравия из реки Супса. Местные жители считают, что этот процесс осуществляется с нарушением закона, что приводит к экологическим проблемам. По их словам, река залила участки полей, рядом разрушен мост, и если работы продолжатся, экологическая катастрофа будет неизбежна, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Проблемы уже начались. В ста метрах отсюда была потеряна площадь поля, и урожай потерян. Мы считаем, что к этому привело углубление русла реки. Кукуруза не может получить необходимое ей количество воды летом. В колодцах вода исчезает. Мы требуем прекратить добычу песка и гравия в этом районе", - сказал в телесюжете один из протестующих.

Представители компании, ведущей работы, на митинге не появились. Местные власти никак не прокомментировали этот вопрос, сообщил телеканал.

Жители Акети также обратились в НПО "Ассоциация юристов Грузии". Представители организации сообщили в телесюжете, что добыча песчано-гравийной продукции ведется с нарушением законодательства, и они планируют детально изучить этот вопрос.

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