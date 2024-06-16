Педагоги в Тбилиси прекратили голодовку

16 июня 2024, 19:50

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Школьные учителя Майя Экаладзе и Давид Перадзе прекратили голодовку перед зданием Минобразования Грузии после ухудшения состояния Экаладзе. Протест педагогов против непотизма в министерстве будет продолжен, заверил Перадзе.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня учитель грузинского языка и литературы Майя Экаладзе и учитель истории Давид Перадзе объявили голодовку перед зданием Минобразования Грузии, требуя встречи с представителями министерства.

Экаладзе и Перадзе считают, что директорами государственных школ назначаются люди, связанные с сотрудниками Минобразования, в том числе их родственники. 27 марта педагоги потребовали встречи с ответственными за проведение конкурса по отбору директоров школ, но реакции не последовало. При этом конкурсная комиссия объявила результаты конкурса, и руководители школ приступили к работе.

Оба педагога прекратили голодовку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Давид Перадзе. Он пояснил, что Экаладзе прибегла к жесткой форме протеста после хирургической операции и проводила акцию с повязкой на постоперационных швах, но ее самочувствие ухудшилось.

"Майе Экаладзе прооперировали щитовидную железу, после чего она вышла на протест. Ей прописали прием лекарств. Несмотря на то, что она их принимала, ей стало плохо, и решили прекратить голодовку", - сказал Давид Перадзе.

Учитель истории отметил, что после прекращения голодовки протест все равно продолжится, и они будут находиться у здания министерства по будням в рабочие часы, так как требуют встречи с сотрудниками, ответственными за проведение конкурса.

Напомним, в 2023 году не менее 26 учителей проводили в Тбилиси акцию протеста, заявляя о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ. В поддержку учителей выступили несколько неправительственных организаций. Майя Экаладзе, одна из участниц акции, после трех дней голодовки была госпитализирована.

Протестующие, в том числе Майя Экаладзе и Давид Перадзе, в декабре 2023 года призвали премьер-министра Грузии взять под личный контроль конкурс по отбору директоров, а также попросили представительство ООН отреагировать на нарушения прав учителей.

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