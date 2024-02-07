На участках в Баку скопились очереди избирателей

07 февраля 2024, 11:48

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На избирательные участки в Баку, где проходит голосование на президентских выборах, избирателей пускают по очереди, что вызвало скопления людей у входов. Некоторые горожане сочли исход выборов предрешенным.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. В 8 часов (7 мск) в стране открылись 6537 избирательных участков, в том числе 26 участков на территориях Карабаха, перешедших под контроль Баку. Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на сегодня внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

Сегодня с утра у входов на избирательные участки в Баку наблюдаются очереди. В частности, перед открытием 27-го избирательного участка 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа, расположенного в НИИ экономических реформ Минэкономики, начала голосования дожидались трое избирателей. Ровно в 8.00 (07.00 мск) они были приглашены к участию в голосовании, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший при открытии участка.

На участке находились шесть наблюдателей. Однако их места в Г-образном помещении были расположены таким образом, что с них не просматривались избирательные урны. Одна из наблюдательниц на вопрос, кого она представляет, ответила "Технический университет" и, подумав, добавила: "Захида Оруджа" (кандидата в президенты).

Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подготовка к выборам проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала 31 января наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Другая девушка сказала, что является наблюдателем от кандидата в президенты Рази Нурулалаева. Еще одна девушка-наблюдатель сообщила, что она из правящей партии "Ени Азербайджан". Пожилой мужчина сообщил, что он наблюдатель от кандидата Эльшада Мусаева. Другой наблюдатель, молодой человек, отметил, что он из "неправительственной организации", а на уточняющий вопрос, смутившись, ответил: "Названия не знаю". В целом наблюдатели были не очень внимательны: девушки были увлечены своими телефонами, мужчины расхаживали по участку.

Корреспондент "Кавказского узла" обратил внимание в фойе здания на обернутую непрозрачным материалом скульптуру. Один из присутствующих в помещении пояснил, что это скульптура Гейдара Алиева и ее обернули, чтобы она не была расценена как атрибут агитации в пользу действующего президента Ильхама Алиева.

В течение 30 минут корреспондент "Кавказского узла" наблюдал участие в голосовании около 15 человек. Один из них сказал, что прибыл из Гянджи, и его внесли в дополнительный список избирателей. Председатель комиссии сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что за полчаса на участке проголосовали около 25 человек.

Около 08.40 (07.40 мск) корреспондент "Кавказского узла" наблюдал толпу людей, преимущественно женщин, у избирательного участка № 4 15-го Первого Ясамальского избирательного округа, расположенного в медколледже № 2. "Пустите нас внутрь, холодно. Я добровольно пришла голосовать, почему вы меня держите на улице?" - говорила одна из женщин. Женщина изнутри сказала в ответ, что на участке очень много людей, и пропускают по очереди, чтобы не нарушить процесс.

Через окно видно была очередь к столу, где выдавали бюллетени. В помещении также находилась съемочная группа одного из телеканалов. Одна из девушек на улице на вопрос корреспондента "Кавказского узла", является ли она студенткой, ответила утвердительно. "Но мы студенты другого учреждения", - быстро добавила находившаяся рядом другая девушка.

Также очередь, но более упорядоченная, наблюдалась и на входе в 37-й избирательный участок 17-го Третьего Ясамальского избирательного округа, расположенный в Азербайджанском государственном университете культуры.

По словам председателя комиссии, к 9.00 (08.00 мск) проголосовали около 100 человек, а всего по списку на этом участке зарегистрированы 1194 избирателя.

На этом участке урны расположены за колонной и не попадали в обзор всех наблюдателей. Впрочем, наблюдатели, в основном женщины, особого усердия не проявляли, передал корреспондент "Кавказского узла". Одна из наблюдателей сообщила, что представляет Союз обществ инвалидов. "Выборы проходят хорошо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В школе № 164 расположились два избирательных участка: № 28 и 29. С 09.30 до 09.59 наблюдались большие очереди на входе на оба участка. Людей пропускали небольшими группами, при этом на 29-й участок в этот промежуток времени невозможно было попасть, передал корреспондент "Кавказского узла".

На 28-м участке было около 20 наблюдателей, в основном женщин. На вопрос корреспондента "Кавказского узла", есть ли среди них представители НПО и кандидатов, никто не откликнулся. Когда корреспондент "Кавказского узла" спросил, есть ли наблюдатели от партий, одна женщина сказала: "Да, есть, я из партии “Ени Азербайджан”". Вслед за ней и другая женщина, которая ранее дала указание записать данные служебного удостоверения корреспондента "Кавказского узла", также сообщила, что она из партии "Ени Азербайджан".

Жители Баку высказали полярные мнения о важности выборов

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" около участков граждане заявили, что пришли на голосование, поскольку считают выборы важным событием. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Выборы - очень важное мероприятие. Надо выбирать человека, который мог бы управлять государством. Он должен быть образцом для всех не только с политической точки зрения, но и во всех отношениях", - сказала женщина пожилого возраста.

"Для страны важно избирать президента, избирать на этот пост правильного человека, который заботился бы о новых поколениях. Мы, молодежь, должны активно участвовать в этом процессе", - отметила молодая избирательница.

"Мы живем в демократическом государстве и поэтомы сами должны избирать своего президента", - заявил мужчина средних лет. "Выборы - важное событие в нашей стране, которая успешно развивается. Наш долг прийти, проголосовать за лучшего лидера", - отметила женщина средних лет.

Однако были и те, кто не пошел на выборы. "Я не хожу на выборы и никому не доверяю", - сказала женщина средних лет на автобусной остановке у станции метро “Иншаатчылар”. "На выборы не хожу - у нас не народ выбирает руководителя", - сказала другая женщина в парке "Сахил" в центре Баку..

"У нас нет выборов. Просто не из кого выбирать. Результат заранее известен", - сказал мужчина мужчина среднего возраста на автобусной остановке возле Центрального банка Азербайджана.

К 10.00 (09.00 мск ) явка на выборах составила 19% избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ЦИК Азербайджана.

Напомним, всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению. Все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы для сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты и рассматривались дольше предусмотренного законодательством пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать нужное число подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти, заявил "Центр мониторинга выборов и обучения демократии".

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