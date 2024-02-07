Голосование на президентских выборах началось в Азербайджане

07 февраля 2024, 07:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента открылись сегодня в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Соперники Ильхама Алиева на выборах лишь формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подготовка к выборам проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала 31 января наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил избирательные участки открытыми для голосования с 08.00 (07.00 мск), сообщает Trend.

В списке избирателей 6 478 623 человека, они будут голосовать на 6537 избирательных участках по всей стране, в том числе на 26 участках на территориях Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей, пишет агентство.

Избирательные участки открылись сегодня также в посольствах Азербайджана в Грузии, Китае и Корее. Всего для 23 тысяч граждан Азербайджана, находящихся за пределами страны, подготовлены 49 избирательных участков в посольствах и консульствах Азербайджана в 37 странах, информирует АПА.

Напомним, всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению. Все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы для сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты и рассматривались дольше предусмотренного законодательством пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать нужное число подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти, заявил "Центр мониторинга выборов и обучения демократии".

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.