Палестинские беженцы указали на сложности с интеграцией в Кабардино-Балкарии

30 декабря 2023, 20:00

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Вынужденные переселенцы из Палестины, прибывшие в Нальчик, столкнулись с отсутствием предложений о работе и нехваткой наличных денег. Беженцы выразили надежду, что после Нового года власти решат вопрос обучения детей в местных школах.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 50 вынужденных переселенцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, прибыли в Кабардино-Балкарию и были размещены в санатории в Нальчике.

3 ноября правительство Кабардино-Балкарии объявило об отправке жителям сектора Газа 20 тонн гуманитарной помощи - лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. В сборе и доставке помощи задействованы муфтият и МЧС, сообщило правительство республики.

Беженцы из Палестины обеспечены в Нальчике трехразовым питанием, лекарствами и всем необходимым, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 50-летний Шехда Умран, судмедэксперт из города Хани в секторе Газа, когда-то окончивший Санкт-Петербургскую медакадемию.

По словам мужчины, когда начались бомбардировки сектора Газа, он думал только о том, как спасти свою большую семью - у него шестеро детей, все мальчики. "Мы мирные люди. Мы хотим спокойно жить, работать и растить детей", - сказал Умран. О ситуации на родине он сказал коротко: «Там мясорубка».

Шехда Умран отметил, что вопрос выбора страны, куда ехать, не стоял, так как он имеет гражданство России и владеет русским языком, а его жена русская. Среди палестинских беженцев немало тех, кто говорит по-русски, все они в прошлом выпускники российских вузов, в основном медицинских, пояснил он.

Прибывших в Нальчик беженцев, по его словам, больше всего угнетает бездеятельность, потому что они, особенно мужчины, привыкли работать, быть чем-то занятыми. Возможно, со временем местные власти предложат им какие-нибудь рабочие места, озвучил Умран надежду вынужденных переселенцев.

Дети их пока не учатся в местных учебных заведениях. "Сейчас решается этот вопрос. Планируется, что после 9 января дети начнут заниматься. Где и как, пока обсуждается", - сказал Шехда Умран.

По его словам, беженцам помогают различные благотворительные фонды. При этом Умран, смущаясь, отметил, что у приехавших палестинцев нет наличных денег, даже на проезд на общественном транспорте. "Мы стесняемся об этом говорить, но это единственное, в чем мы нуждаемся", - сказал он.

Напомним, 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу прибыли 154 переселенца из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, начато оформление им российских паспортов и других документов, а также решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей, сообщило правительство республики.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

В Чечне была создана рабочая группа для приема 250 беженцев из Палестины. С 29 ноября по 22 декабря в Чечню шестью группами прибыли 206 беженцев из сектора Газа, в том числе уроженцы как Палестины, так и России. Они размещены в оздоровительном лагере "Горный Ключ" в селе Автуры Шалинского района.

Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

В Ингушетии 73 переселенца из Палестины размещены в комфортабельных номерах гостиницы, им организована медицинская помощь, сообщили 14 декабря представители властей Ингушетии. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Студенты из Палестины, прибывшие в Ингушетию, выразили желание продолжить обучение в местных вузах, и правительству поручено найти возможность для этого, сообщил 21 декабря глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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