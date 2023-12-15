Власти Ингушетии отчитались о помощи палестинским беженцам

15 декабря 2023, 08:38

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73 переселенца из Палестины размещены в комфортабельных номерах гостиницы, им организована медицинская помощь, сообщили представители властей Ингушетии. Власти готовы решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины, а власти займутся их размещением и трудоустройством. 12 декабря в республику прибыла первая группа из 55 беженцев из сектора Газа, а 13 декабря – еще 18 беженцев. Они размещены в гостинице в Назрани, сообщил глава республики.

10 ноября Махмуд-Али Калиматов поручил организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи. Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и приносили даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев.

Жители сектора Газа прибыли в Ингушетию через Египет, Москву и Северную Осетию. Прилетев из Египта в Москву, вечером 10 декабря они выехали на поезде в Беслан, и 12 декабря первую группу беженцев встречали в Беслане представители руководства Ингушетии, общественности и духовенства. Там уже стояли автобусы, которые доставили прибывших в назрановскую гостиницу «Асса», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев.

"В Ингушетию прибыло за два дня 73 человека, беженцы из сектора Газа Палестинской автономии, среди них 34 ребенка. Но не все доехали до Ингушетии. В Ростове сняли с поезда беременную женщину, которая почувствовала себя плохо и ее госпитализировали в ростовскую клинику. Как стало известно, состояние здоровья женщины стабилизировалось и ее на днях доставят в республику. Всех же остальных 12 декабря поселили в гостинице «Асса». Срок пребывания беженцев в нашей республике не определен. Как долго они пробудут в Ингушетии, зависит от многих факторов", - сказал он.

По словам министра, беженцам предоставлены комфортабельные номера, организовано трехразовое питание. Средства на питание и проживание прибывших из сектора Газа выделяются из федерального бюджета.

Все беженцы говорят на арабском языке, кроме одного мужчины, который в свое время жил в Ростове-на-Дону и хорошо знает русский язык, отметил Мизиев. "Возможно, потом возникнет необходимость в том, чтобы в гостинице постоянно находился человек, хорошо знающий арабский язык и к которому они смогут обратиться в случае какой-то экстренной ситуации. Что же касается детей дошкольного возраста, то у руководства региона была идея предложить родителям определить дошколят в детские сады. Думаю, отделять даже на короткий срок таких маленьких детей от родителей еще рано. Пусть привыкнут к новой обстановке, адаптируются, а потом, если родители будут не против, мы сможем решить и этот вопрос", - сказал министр.

Также, по его словам, будет решаться и вопрос обучения русскому языку детей школьного возраста, а если у кого-то из беженцев возникнет желание работать, то власти постараются решить вопрос трудоустройства.

Хотя МЧС России обеспечило беженцев всем необходимым, и они ни в чем не нуждаются, жители Ингушетии стараются принести в гостиницу игрушки детям, вещи и предметы личной гигиены для женщин и мужчин, добавил Мизиев.

Все прибывшие будут сдавать анализы, дети в обязательном порядке пройдут медосмотр, а те взрослые, которые имеют проблемы со здоровьем, получат консультации или лечение узких специалистов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Ингушетии. Она подчеркнула, что медицинская помощь и приобретение лекарственных препаратов оплачиваются из бюджета.

Желающие передать переселенцам игрушки, фрукты, сладости могут приносить все это в фонд «Тешам», и все подарки и угощения будут обязательно доставлены беженцам, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель «Тешама».

Руководитель Центра творчества детей в Джейрахе, мать двух дочерей Ася Цицкиева призналась, что с удовольствием проводила бы уроки рисования для палестинских детей. «А заодно мы бы вместе учили язык, они – русский, а я и мои девочки, которые бы тоже принимали бы участие в таких уроках, учили бы арабский. Дети легко обучаемы другим языкам, не то, что взрослые. А в процессе рисования, игровых ситуаций дети смогут учить язык , потихоньку бы налаживались контакты, могли бы общаться со своими сверстниками. Такое вот перекрестное обучение языкам в детском коллективе на уроках рисования", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", выразив надежду, что ее инициативу поддержат.

Напомним, 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу прибыли пять групп переселенцев из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, заявило правительство республики.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

В Чечне была создана рабочая группа для приема 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек. 1 декабря в Чечню прибыла вторая группа переселенцев из 116 человек.

Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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