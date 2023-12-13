Вторая группа беженцев прибыла в Ингушетию

13 декабря 2023, 20:50

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18 беженцев из Сектора Газа, среди которых большинство детей, прибыли сегодня в Ингушетию. Вместе с первой группой беженцев они размещены в гостинице в Назрани, сообщил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять сто беженцев из Палестины, и что власти займутся их размещением и трудоустройством. 12 декабря в республику прибыла первая группа из 55 беженцев.

В Ингушетию прибыли 18 палестинских беженцев, среди них большинство детей, сообщил сегодня глава республики.

"Доставили вынужденно покинувших Палестину в гостиницу "Асса" в Назрани. Там уже разместилось более 50 беженцев. Для них созданы все условия для комфортного и безопасного проживания: трехразовое питание, медицинское обеспечение, психологическая поддержка. Для всех переселенцев были куплены средства гигиены", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что взял на личный контроль "все вопросы палестинцев".

Как следует из приложенного к публикации видео, представители властей и сотрудники МЧС встретили прибывших на вокзале, им помогли выйти из поезда и на автобусе доставили в пункт размещения.

Напомним, 10 ноября Махмуд-Али Калиматов дал поручение организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи.

В Ингушетии местные жители сбор гуманитарной помощи палестинцам восприняли как всенародную акцию и несли в центры приема помощи даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, отметил руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Он уточнил, что всего собрано 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей.

По словам самих местных жителей, принять активное участие в акции их побудило равнодушие мирового сообщества к трагедии Палестины. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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