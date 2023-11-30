Сбор помощи для палестинцев объединил жителей Ингушетии

30 ноября 2023, 09:40

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Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и несли в центры приема помощи даже деньги, которые отложили на лечение или с пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Он уточнил, что всего собрано 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей. Сами жители республики рассказали, что принять активное участие в акции их побудило равнодушие мирового сообщества к трагедии Палестины.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 29 ноября отчитался, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи, пояснил он.

10 ноября глава Ингушетии поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

200 тонн гуманитарной помощи для палестинцев собрано в Ингушетии

За десять дней в Ингушетии собрано более 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей, на которые приобретены предметы первой необходимости для насильственно перемещенных жителей Газы, пострадавших от израильских атак, рассказал представитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев.

"Помимо денег люди приносили много вещей, продуктов, медикаментов, генераторов, средства личной гигиены, детские вещи. Мы, в свою очередь, этот груз планируем отправить бортом МЧС России, сейчас проговаривается с ними такая возможность. В ближайшие дни нам точно сообщат, когда получится вывезти. По их требованию мы все поставили на паллеты, каждый паллет взвесили, упаковали, все готово для отгрузки. Этот сбор мы проводили совместно с благотворительным фондом КДЛ (Клуб добрых людей). Также сбором занимались главы районов по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова. На собранные средства мы закупили предметы первой необходимости, продукты, генераторы, детскую одежду, медикаменты", – рассказал Нальгиев корреспонденту "Кавказского узла".

Сбор помощи палестинцам в Ингушетии стал всенародным, добавил он. "Приняли участие и взрослые, и дети, целыми школами собирали помощь, много приходило стариков, откладывавших свою пенсию, приносили ее нам. Люди, собиравшиеся в Хадж (обязательное паломничество в Мекку – Прим. "Кавказского узла") или Умру (малое, добровольное паломничество в Мекку, – Прим. "Кавказского узла") тоже приносили эти деньги и жертвовали. Даже были те, кто собирал деньги на лечение зубов, и те жертвовали их на помощь Газе. Две сестры принесли помощь, одна собирала на Умру, а вторая на брикеты. Они пожертвовали все собранное. На это откликнулась одна из стоматологий, которая решила бесплатно поставить брикеты этой девушке", – рассказал Нальгиев.

Оказать помощь беженцам минуя госструктуры можно через российский фонд "Закят", работающий с фондами на местах. "Непосредственно Фонд "Закят" работает с такими фондами, которые имеют офисы в Газе, они покупают, раздают со складов вещи", – сообщил Нальгиев.

В Ингушетии ожидают прибытия беженцев из Сектора Газы и изыскивают возможности удовлетворить их основные потребности, отметил он. "По порядку они прибудут в Грозный, в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и после них к нам, так планируется. Нам удалось помочь нескольким семьям одеждой, продуктами питания, через фонд "Закят". Мы встречали в аэропорту беженцев, передали им необходимые вещи", – пояснил Нальгиев.

Акция по сбору помощи Газе сплотила жителей Ингушетии, отметил представитель благотворительного фонда "Тешам". "Это не отразилось на наших других сборах, тем более, что этот период все сборы у нас были посвящены Газе. Безусловно это стало важной акцией, которая консолидировала все общество, это стало по-настоящему народной акцией", – подчеркнул Нальгиев.

Жители Ингушетии объяснили причины своего участия в сборе помощи палестинцам

Один из волонтеров фондов "Тешам" и "КДЛ" Адам рассказал, что принять участие в помощи благотворительным организациям его побудили видеокадры о происходящем в Палестине.

"Это то малое, что в такой ситуации я могу сделать. <...> Мы несколько дней занимались фасовкой собранной помощи, упаковкой и подготовкой к отправке в Газу", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватель одного из вузов в Ингушетии Руслан пояснил, что принял участие в сборе помощи палестинцам, так как его возмущает бездействие мирового сообщества по отношению к действиям военных Израиля в Палестине.

"В наших силах делать дуа (молитва, – Прим. "Кавказского узла") за наших братьев и сестер, проводить информационную работу по разъяснению складывающейся ситуации и по мере возможности оказать гуманитарную помощь пострадавшим", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Масштабы и сроки акции говорят о том, что жители Ингушетии оказались неравнодушны к происходящему в Газе, отметил житель Назрани Иса. "Жители Ингушетии собрали рекордную для региона сумму 80 миллионов рублей и 200 тонн гуманитарного груза за 10 дней. Боль жителей Сектора Газа отозвалась почти в каждом ингушском сердце. Наш народ очень остро ощущает любую несправедливость, так как ингуши на протяжении многих лет сами подвергались гонениям, депортации и этническим чисткам. Действительно, в республике Ингушетия много проблем, на решение которых необходимы денежные средства, но все эти проблемы не сравнимы с теми, с которыми сталкиваются жители Сектора Газа в настоящее время", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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