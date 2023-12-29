Свалка мусора ликвидирована в Прохладном после жалоб горожан

29 декабря 2023, 10:36

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В Прохладном ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались жители города, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на пересечении переулка Школьный и улицы Терской.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители Прохладного пожаловались в соцсетях на крупную стихийную свалку в Новом переулке, сообщил 28 декабря в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"У нас, у жителей Прохладного, жалоба на нарушение санитарных норм, по переулку Новый образовалась свалка. Просим устранить", - приводятся в публикации слова местного жителя. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Стихийная свалка ликвидирована. Было вывезено более 30 кубометров мусора. Работы по ликвидации стихийных свалок на территории города будут продолжены. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!" – говорится в публикации.

По состоянию на 10.35 мск 29 декабря, под сообщением размещено два комментария. "Если бы жители ещё слышали этот призыв, а то люди убирают, а [другие] люди на их глазах везут и вываливают", - заметила в своем комментарии Нина.

"Город Прохладный, улица Головко, 130, тоже стихийная свалка. Просто ужас. И это почти ежедневно!" – пожаловался пользователь с ником 18621, прикрепив фотографию переполненных контейнеров на мусорной площадке.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

Напомним, 29 ноября ЦУР Кабардино-Балкарии сообщил, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на улице Боронтова.

В сентябре власти также отчитались о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали тогда убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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