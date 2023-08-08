Мусорный оператор проигнорировал жалобы жителей Прохладного

08 августа 2023, 19:12

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Жительница Прохладного пожаловалась "Кавказскому узлу", что мусор на улице Диденко не вывозят третью неделю, при этом связаться с городскими службами ей не удалось. Оператор по вывозу мусора назвал проблему преувеличенной. Несвоевременный вывоз мусора нарушает право на благоприятную окружающую среду, заявил юрист.

Сообщение о том, что на перекрестке улицы Диденко и переулка Алеши Вичиркина в Прохладном не вывозят мусор, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 4 августа. "Вторую неделю не вывозится мусор", - написала автор обращения. "Мусор так и не вывезли", - добавила она 5 августа. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На улице Диденко в городе Прохладный третью неделю не вывозят мусор, рассказала жительница этой улицы Светлана. "Я три недели не могу выбросить мусор. Он у меня лежит во дворе, потому как баки переполнены, а если я выброшу рядом с баками, собаки будут его растаскивать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Улица Диденко находится в отдалении от центра города, и мусор здесь часто вывозят не вовремя, отметила она. Светлана пояснила, что самостоятельно связаться с городскими службами ЖКХ ей не удалось.

С вывозом мусора "произошел сбой", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделении ООО "Экологистика" в Прохладном. "Вывозом мусора в Прохладном занимаются четыре единицы спецтранспорта. Водитель одной машины ушел в отпуск", – рассказали в компании.

Представитель компании добавил, что три недели – это преувеличение, мусор не вывозится всего лишь неделю, но признал, что в жару и это большой срок.

Невывоз мусора является нарушением статьи 42 Конституции РФ "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду", подчеркнул юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа Центр управления регионом отчитался о ликвидации несанкционированной свалки в Прохладном.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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