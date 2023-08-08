08 августа 2023, 19:12

Мусорный оператор проигнорировал жалобы жителей Прохладного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Прохладного пожаловалась "Кавказскому узлу", что мусор на улице Диденко не вывозят третью неделю, при этом связаться с городскими службами ей не удалось. Оператор по вывозу мусора назвал проблему преувеличенной. Несвоевременный вывоз мусора нарушает право на благоприятную окружающую среду, заявил юрист.

Сообщение о том, что на перекрестке улицы Диденко и переулка Алеши Вичиркина в Прохладном не вывозят мусор, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 4 августа. "Вторую неделю не вывозится мусор", - написала автор обращения. "Мусор так и не вывезли", - добавила она 5 августа. 

Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На улице Диденко в городе Прохладный третью неделю не вывозят мусор, рассказала жительница этой улицы Светлана. "Я три недели не могу выбросить мусор. Он у меня лежит во дворе, потому как баки переполнены, а если я выброшу рядом с баками, собаки будут его растаскивать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Улица Диденко находится в отдалении от центра города, и мусор здесь часто вывозят не вовремя, отметила она. Светлана пояснила, что самостоятельно связаться с городскими службами ЖКХ ей не удалось.

С вывозом мусора "произошел сбой", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделении ООО "Экологистика" в Прохладном. "Вывозом мусора в Прохладном занимаются четыре единицы спецтранспорта. Водитель одной машины ушел в отпуск", – рассказали в компании. 

Представитель компании добавил, что три недели – это преувеличение, мусор не вывозится всего лишь неделю, но признал, что в жару и это большой срок. 

Невывоз мусора является нарушением статьи 42 Конституции РФ "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду", подчеркнул юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа Центр управления регионом отчитался о ликвидации несанкционированной свалки в Прохладном.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти пообещали 42 миллиона на переработку мусора в Кабардино-Балкарии", "Жителей Нальчика возмутило отсутствие реакции коммунальщиков на переполненную свалку", "Пользователи Youtube призвали не мусорить в окрестностях водопада Карасу".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 августа 2023, 20:10

  • 14 человек задержаны на акции протеста в Ереване

    Полиция задержала 14 участников акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор, которую организовали участники карабахских войн. Их соратники заявили, что намерены силой разблокировать Лачинский коридор.

08 августа 2023, 18:15

08 августа 2023, 17:18

08 августа 2023, 16:33

08 августа 2023, 15:50

  • Участие Солтаева в решении проблем чеченцев в Дагестане не стало фактором обострения территориальных споров

    Власти Хасаюртовского района, пообещав решить проблемы жителей села Кемси-Юрт, попытались задобрить чеченцев на фоне текущей политической ситуации, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев содействовал решению социальных проблем, что вряд ли способно привести к обострению территориальных споров, связанных с Ауховским районом, указали глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и политолог, старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи