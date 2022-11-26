Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на антисанитарию из-за переполненных свалок

26 ноября 2022, 10:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители ряда населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в том числе Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались в соцсети, что уже несколько недель длятся перебои с вывозом мусора. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и на антисанитарию из-за переполненных свалок. Так, 6 сентября биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье, она призвала соблюдать чистоту. Местные жители отметили, что в Кабардино-Балкарии достаточно актуальна проблема стихийных свалок. Они возложили ответственность за это на чиновников.

Жители Кабардино-Балкарии оставили жалобы о переполненных свалках из-за перебоев с вывозом мусора на странице регоператора по вывозу мусора ООО "Экологистика" в Instagram*. Жалобы были оставлены под публикацией от 25 ноября, в которой организация предупредила о повышении тарифов с 1 декабря.

На 10.15 мск эта запись на странице "Экологистики" в Instagram *, на которую подписаны около 10,4 тысячи пользователей, набрала 90 отметок "нравится" и 42 комментария. "Почему в Чегеме во вторник не вывезли мусор? Раз в неделю приезжаете и то не доезжаете", – заявил пользователь acsel100.

"В Тырныаузе, Мизиева, 18 уже неделями не вывозят", – пожаловалась mahievamarina4.

"Когда начнете вывозить мусор в Залукокоаже?" – спросила kleopatra_86.

"У нас в Майском, на улице Парковой неделями не вывозят мусор. Платим регулярно, попробуй не заплати – мусор не заберут. А сами получается безнаказанными остаются", – заявила bekulova.marina.

"В Учебном те же проблемы. Мусор не вывозят по две недели. Только после звонка оператору. Которому, кстати, практически не дозвониться. С номера, с которого звонили ранее, звонок не принимают", – отметила gappoeva.zarina.07.

"У вас все время то людей не хватает, то техники. Сначала начните выполнять свои обязательства, а затем повышайте тарифы. Аргудан, мусор не вывозят месяцами", – написал пользователь ilita85.

Жалобу на то, что регоператор не вывозит мусор, также оставила жительница поселка Чегем Второй в Instagram-паблике* goloskbr. "Обращались в "Экологистику" в Чегеме, сказали, что у них машины не было. Во дворе уже скопилось столько мусора, что дальше некуда. Пусть примут меры", – сказано в обращении жительницы.

На 10.15 мск эта запись в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 152 тысяч пользователей, набрала 107 отметок "нравится" и 27 комментариев.

"Просьба проверить обращения на актуальность. Мусор был вывезен 18 ноября", – написал администратор страницы регоператора по вывозу отходов ООО "Экологистика" в Instagram*.

"Мусор наш и на нашей улице не забрали. Это вы проверьте на актуальность", – ответила ему 22 ноября gotyzheva6838.

"Полностью поддерживаю автора. Сил никаких уже нет. Тоже вторая неделя пошла, как мусор лежит, и так же собираем. И так график один раз в неделю, и то не могут вывезти. Сколько раз сами вывозили", – пожаловался пользователь hleylaleyla.

Жители других населенных пунктов тоже пожаловались в комментариях, что регоператор не вывозит мусор. "Не только у вас. У них, наверное, выходные какие-то" – предположил пользователь arenda_spectehniki07.

"В Баксане та же ситуация, по настроению вывозят мусор", – заявил пользователь zaira_emkuzh. "В Нарткале так же", – отметила zalina___b_l.

"Эта же проблема и в Нартане. Больше месяца не вывозят. Улица Бекуловых", – подчеркнула zalina_inna8.

"Эта же проблема и в Майском", – написала malova826.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 09.15 мск 25 ноября на сайте ООО "Экологистика" и на странице организации в Instagram* нет комментариев относительно жалоб жителей Кабардино-Балкарии на перебои с вывозом мусора.

Напомним, 7 августа жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, заявили пользователи соцсети.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.