Свалка мусора в Приэльбрусье. Скриншот публикации в Instagram-паблике "Патриот КБР" https://www.instagram.com/p/CTb9qDlC2Gn/

06 сентября 2021, 06:45

Жители Кабардино-Балкарии потребовали от властей решить проблему со стихийными свалками

Биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье и призвала соблюдать чистоту. Проблема стихийных свалок актуальна для всей Кабардино-Балкарии, указали жители республики в Instagram, возложив ответственность на местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", большое количество мусора регулярно появляется рядом с горой Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Так, в июле 2019 года было опубликовано видеообращение к властям региона об экологической ситуации в ущелье Адыр-Су, которое находится в заповедной зоне Приэльбрусья. Кучи мусора и хаотичная застройка отпугивают туристов, заявил автор видеообращения. 29 августа волонтеры провели акцию "Чистая гора", в ней приняли участие 400 добровольцев. Они собрали пластиковые бутылки, жестяные банки, пакеты, медицинские маски, скопившиеся на склонах Эльбруса.

Приэльбрусье — зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. На "Кавказском узле" опубликована также справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Ролик, на кадрах которого биатлонистка Лариса Куклина указала на проблему с мусором и призвала жителей и туристов соблюдать санитарию в Приэльбрусье, был опубликован 5 сентября на странице Instagram-паблика patriot_kbr. На кадрах видео показана стихийная свалка и кучи мусора, лежащие около недостроенных зданий. На фоне видны горы. "Сердце просто обливается кровью. Здесь такие красивые места, и просто вот так [мусорить]... Это проблема всего Приэльбрусья, мне кажется. С урнами все очень плохо, как будто они здесь не предназначены. Здесь очень красиво, но то, как люди относятся... Где поели, там и выкинули мусор, с собой забрать не могут. Так и получается, что кругом свалки. Давайте уважать себя и нашу природу", — сказала Куклина на кадрах видео.

Эта запись в Instagram-паблике patriot_kbr, на который подписано около 364 тысяч пользователей, к 06.30 мск набрала 79,5 тысячи просмотров и 206 комментариев. Большая часть их авторов поддержала призыв Куклиной. "На видео российской биатлонистки Ларисы Куклиной озвучивается проблема не с вывозом мусора, как вы пишите выше, что находится в ведении регионального оператора ["Экологистики"], а проблема с поддержанием чистоты на контейнерных площадка и близлежащих территориях, что по законодательству РФ находится в ведении местной администрации", — отметил zalim.tanashev.

Публикацию также прокомментировал регоператор по сбору, вывозу и утилизации отходов "Экологистика". "К сожалению, нам не раз приходится напоминать людям о культуре обращения с мусором. Не первый год наша компания занимается ликвидацией стихийных свалок, несмотря на то, что по закону мы отвечаем за отходы только с момента погрузки их в мусоровоз, но никак не за контейнерную площадку и сами контейнеры. Тем не менее, пока люди не начнут с уважением относиться к своей республике и к окружающим их людям, подобные видео будут актуальны", — написал администратор страницы ecologistika_kbr. "А где ваши урны именно в Терсколе?" — спросил пользователь 5642_19_32.

"Проблема с урнами и мусорными баками не только в Приэльбрусье, она по всей республике! Даже в городе сталкиваешься с нехваткой такой элементарной вещи! А Приэльбрусье должно быть на особом счету в плане экологии, чистоты, порядка и красоты, так как является визитной карточкой региона и пользуется популярностью у многочисленных гостей из разных уголков страны и мира. Уважаемые руководители и уполномоченные [чиновнки], займитесь, пожалуйста, решением [этой проблемы]", — потребовал __azamattt__.

"Полностью согласна. На днях там были. На Чегете, где стоянка, прям, рядом с мусорными контейнерами, горы мусора были. Причем на следующий день мусор из баков вывезли, а [непорядок] вокруг как был, так и остался", — подчеркнула zlayakoshka2016.

Другая часть комментаторов потребовала наказывать жителей и туристов, которые не соблюдают чистоту. "Так было и будет всегда. Хоть снимайте, хоть не снимайте. Без толку выкладывать в интернет это всё. Пока не будут наказывать большим штрафом и уголовной ответственностью, порядка не будет", — считает akhmadullin.ravil.

"Если бы это было единственной проблемой Приэльбрусья, лес вырубают, на каждом шагу эти стройки, инфраструктура не развивается, не хватает воды, пристройки к домам, такое засилье... Очень грустно", — написала tilovazuhura. "Менталитет такой, ничего не изменить. Надо с садика воспитывать, потом поздно", — высказался arturgati7. "Позор! Гости показывают всем нашу грязь! Обидно, что такая красота как Приэльбрусье не имеет достойного хозяина", подчеркнула ritaborieva971111. "Все правильно! Убираться заподло, а шампур шашлыка по цене ягнёнка продавать не стыдно", – написал kli8379.

"Она права на 100 процентов", — согласился с мнением спортсменки пользователь kolesa07kbr. "И здесь не только виновата власть, а в первую очередь сами жители. Увы, мы с вами же портим нашу природу", — считает milana__cherkesova. "К сожалению, Куклина права. Почти каждый год ездим в Приэльбрусье и видим, что с каждым годом хуже. И в Терсколе, и на Чегете очень грязно. Неприятно и стыдно, это же Всесоюзный курорт. Это касается и местных жителей, и туристов. Зато цены растут очень быстро, а сервис отсутствует", – подчеркнула vostok_madina07.

К 06.30 мск 6 сентября в соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассниках" нет записей с роликом о критике проблемы с мусором в Приельбрусье.

Напомним, что жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и стихийными свалками. Так, 7 августа жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, заявили пользователи соцсети.

Примечание:

"Жители Нальчика поддержали идею раздельного сбора мусора", "Нальчане сообщили о массовой вырубке деревьев", "Суд поддержал мэрию Нальчика в тяжбе с застройщиком".

Автор: "Кавказский узел"

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