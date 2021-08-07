Сельчане в Кабардино-Балкарии потребовали решить проблему с мусором

07 августа 2021, 03:39

Отходы в селе Лескенского района вывозятся редко и нерегулярно, из-за жары мусор воняет, пожаловались местные жители. Проблемы с вывозом мусора есть также Прохладном и Нальчике, сообщили пользователи соцсети.

Жители селения Второй Лескен 6 августа обратились «Народный контроль» Кабардино-Балкарии с жалобой на проблемы с вывозом мусора.

«Мусор не вывозится вовремя, не оборудованы специальные площадки, нет баков», - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В жалобе отмечается, что мусор вывозится в разные дни, сельчан никто не информирует о времени вывоза мусора. Поэтому мусор приходится выносить из домов заранее и оставлять на улицах в мешках и пакетах. Мешки рвут собаки, мусор разносится по округе, либо разлагается, распространяя неприятный запах. Отходы забирают только после неоднократных звонков и жалоб, указано в ней.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и нормы СанПиН гарантируют населению благоприятную окружающую среду, говорится в жалобе. В частности, в них указано, что при временном хранении отходов в дворовых сборниках должно быть исключено их загнивание и разложение, поэтому срок хранения твердых бытовых отходов в холодное время (при 5 градусах и ниже) составляет не более трех суток, а в теплое время года необходим ежедневный вывоз, указали авторы жалобы. «Таким образом, осуществляя вывоз в летний период времени один раз в неделю, региональный оператор нарушает действующее законодательство и наши права на благоприятную окружающую среду», - говорится в ней.

Жители Второго Лескена попросили обеспечить своевременный вывоз мусора, оборудовать для отходов площадки, огородить их и установить там мусорные баки. «Во дворе мешки стоят и воняют, на улицу выносим - собаки пакеты разрывают. Мусор приходится по два-три раза за день собирать... Баки поставили за свой счет, но их украли и сдали в пункт приема вторсырья. Пластмассовые баки быстро ломаются, потому что, высыпав мусор, грузчики отшвыривают их в сторону», - рассказали они корреспонденту «Кавказского узла».

Руководитель «Народного контроля» Владимир Тумов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что направил запросы в прокуратуру района и в «Роспотребнадзор». "Пусть надзирающие органы установят, кто в ответе за это мусорное безобразие", - сказал он.

Жители Прохладного и Нальчика пожаловались на переполненные контейнеры

О проблемах с вывозом мусора сообщили также жители города Прохладного и Нальчика. "В Прохладном по улицам идёшь и рот платком закрываешь, потому что вонь ужасная. Есть горы мусора, которые уже травой заросли", - написала 6 августа galinagalina4110 на странице ecologistika_kbr компании "Экологистика" в Instagram, насчитывающей 8317 подписчиков.

"Я живу на улице Профсоюзная 230,234,236 (в Нальчике).... Мне приходится каждый день звонить, просить, иногда на повышенных тонах чтоб вывезли мусор. А его бывает не вывозят по три дня. Я фотографирую, скидываю", - указала abbasova4707.

"Внесите, пожалуйста, в проверку мусорную площадку на Московской, 5... Подойти невозможно, люди, конечно, вносят лепту, выбрасывают безобразно, но и охват огромный, высоток много и мусора соответственно тоже. Плюс множество магазинчиков", - указала janna.air.

Мусор в Прохладном вывозится нерегулярно, подтвердила блогер Анастасия Емельянова. «Баков недостаточно, поэтому мусор вываливают прямо на землю. Приезжает «Экологистика», вывозит то, что в баках, а то, что на земле, оставляет",- рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, летом ситуация ухудшилась.

"Ежедневно спецтехника регионального оператора очищает более 6500 контейнеров, проезжая за день более 1000 километров. В 2019 году «Экологистика» вывезла 287 383 тонны отходов, в 2020 году эта цифра составила 286 233 тонн», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ООО «Экологистика» Хазиз Хавпачев.

Вывоз отходов осуществляется строго по графику, согласованному администрациями населенных пунктов, пояснил он. «Часто наши работники сталкиваются с ситуацией, когда подъездные пути к местам сбора отходов загораживаются, и спецтранспорт не может подъехать и вывезти мусор. Некоторые граждане, не утруждают себя тем, чтобы бросить мусор в бак, а кидают мимо», - отметил Хавпачев.

По его словам, оборудованием мусорных площадок и установкой контейнеров должны заниматься управляющие компании, ТСЖ или муниципалитеты. Тем не менее, региональный оператор в 2019 году за свой счет установил около 500 контейнеров для мусора, 282 контейнера для пластика и 50 контейнеров - для хлеба и органических отходов, рассказал Хавпачев,

В текущем этом году установка мусорных контейнеров в местах, где это более всего требуется, будет продолжена, отметил он. По словам сотрудника компании, с начала года уже установлено 350 контейнеров.

В 2019 году собираемость оплаты услуг регионального оператора составляла всего 33%, в 2020 году - 55%, в этом году удалось повысить собираемость платежей до 69%, отметил Хавпачев. «Если население не будет оплачивать за услуги регоператора, нам не на что будет обновлять парк спецтехники, ставить новые мусорные контейнеры, платить налоги, зарплату работникам и нести другие расходы», - подчеркнул представитель «Экологистики».

"Население страдает из-за того, что управляющие компании, ТСЖ и муниципалитеты не устанавливают достаточное количество баков. Представьте, что на месте сбора отходов стоят пять баков, а вокруг две или три многоэтажки, со 180 квартирами суммарно, плюс ещё и торговые точки. Данные баки всегда будут полны, потому что их количество ничтожно мало", - указал Хавпачев.

"Кавказский узел" также писал, что пользователи Instagram раскритиковали администрацию Терскола за появление стихийной свалки мусора в курортной зоне. Они также раскритиковали также регоператора за несвоевременный вывоз отходов. Их оппоненты упрекнули самих сельчан за свалку мусора около контейнеров.