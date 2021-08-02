Стихийная свалка в Терсколе. Скриншот сообщения канала Патриот КБР в instagram https://www.instagram.com/p/CR_QuTuim8H/

02 августа 2021, 07:22

Стихийная свалка в Терсколе вызвала споры в соцсети

Администрация Терскола допустила появление стихийной свалки мусора в курортной зоне, предположили некоторые пользователи Instagram, раскритиковав также регоператора за несвоевременный вывоз отходов. Их оппоненты упрекнули самих сельчан за свалку мусора около контейнеров.

Ролик о свалке был опубликован 2 августа на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 361 тысячи пользователей. На кадрах видео показаны переполненные мусорные баки и кучи лежащего около них мусора. Рядом с бытовыми отходами стоят несколько машин, вокруг свалки виден лес, неподалеку стоят многоэтажные дома. "Здравствуйте, это в посёлке Терскол в Эльбрусском районе. Уже около пяти дней здесь нахожусь, и картина не меняется", – сказано в описании видео.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 07.20 мск 2 августа эта публикация набрала около 34,1 тысячи просмотров и 147 комментариев. Большинство их авторов раскритиковали власти и регоператора. "Знаете, дорогие жители республики родной Кабардино-Балкарии, моё мнение такое: если главы администрации города, села или посёлка не могут справиться со своими обязанностями, надо срочно менять, это я к чему говорю - каждый глава администрации пусть обходит все дворы и улицу пораньше, чтобы знал, кто за что отвечает, а не сидеть за стульями вместе с подчинёнными и ответственными депутатами. А ещё скажут -  закон же есть, если закон есть, пускай работает. Для тех, кто забыл, напоминаю - чистота – это залог здоровья", – написал mukhamadin_pikhov.

"К сожалению, Терскол превратили в свалку, эти бесконечные стройки, мусор, лес рубят и строят непонятные треугольники... Очень грустно", – отметила tilovazuhura. "За что "Экологистика" получает деньги? Безобразие во всех отдаленных селах Кабардино-Балкарии! В Терсколе от безысходности местные жители на месте сжигают мусор. Вышеупомянутая организация, которая выиграла тендер по утилизации мусора, не выполняет свои обязательства", – заявил пользователь murat_bapina.  "Эта "Экологистика" как начала работать, так изо всех углов жалобы на них", – подчеркнула eng_viktoriia. "По всей Кабардино-Балкарии вот такая ситуация с мусором. Если "Экологистика" не справляется, пусть уходит. У нас никогда такого не было <…>. Надо людям писать в прокуратуру и Роспотребнадзор", – заявила garmaeva115. "И куда уходят налоги, что люди платят? Службы, просыпаемся и работаем", – призвала aminchik86.

Другая часть комментаторов подвергла критике местных жителей. "За "Экологистику". Я живу в нескольких метрах от контейнерной площадки, в день 3 раза стабильно вывозят мусор. Сейчас пошла выносить мусор – бак полупустой, а вокруг очень много мусора в пакетах. Люди ленятся донести свой пакет до бака. "Эколологистика" не может следить за каждым пакетом с мусором. Каждый должен выполнять общечеловеческие обязанности", – написал пользователь anaanna224. "На Байсултанова, 10 стоят три контейнера для мусора и один для пластика, каждое утро вывозят мусор, а двор и новая детская площадка выглядят плачевно, потому что люди ведут себя безобразно", – заявил пользователь id__________s. "У нас в Тырныаузе такая же проблема, но "Экологистика" каждый день вывозит мусор, а люди, не доходя до контейнера, бросают где попало", – подчеркнула irina_borchaeva.

На 07.20 мск 2 августа на сайте администрации Эльбрусского района и "Экологистики" нет комментариев относительно переполненной свалки в Терсколе.

"Кавказский узел" ранее также писал, что на проблемы с мусором в городе также систематически жалуются жители Нальчика. Так в апреле жители города возмутились стихийной свалкой напротив детского сада по улице Тарчокова. 9 июня они сообщили, что в Нальчике растет число стихийных свалок из-за того, что жители окрестных сел привозят на мусорки города бытовые отходы, и оператор по вывозу мусора не успевает очищать контейнеры.

Примечание:

"Жители Нальчика поддержали идею раздельного сбора мусора", "Нальчане сообщили о массовой вырубке деревьев", "Суд поддержал мэрию Нальчика в тяжбе с застройщиком".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 августа 2021, 09:31

02 августа 2021, 08:46

02 августа 2021, 05:45

02 августа 2021, 04:54

  • Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в убийстве по мотивам кровной мести

    По подозрению в организации похищения и убийства гражданина Таджикистана задержаны три жителя Дагестана, вместе с ними задержан также житель Московской области. По версии следствия, мотивом совершения преступления стала кровная месть: в 2019 году гражданин Таджикистана убил в московском ночном клубе 21-летнего жителя Дагестана. Один из задержанных - отец молодого человека, он подозревается в организации преступления, остальные - в убийстве.

02 августа 2021, 03:55

  • Сочинские погорельцы пожаловались на безразличие чиновников

    В январе 2019 года в доме 3 по переулку Мебельному в Дагомысе произошел пожар. 90 его жильцов уже третий год просят мэрию выделить им квартиры. Власти Сочи признали дом аварийным после пожара, но средств на расселение погорельцев нет. Им предложено признать себя малоимущими, но жильцы дома считают это просто бюрократической уловкой.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи