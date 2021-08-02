Стихийная свалка в Терсколе вызвала споры в соцсети

02 августа 2021, 07:22

Администрация Терскола допустила появление стихийной свалки мусора в курортной зоне, предположили некоторые пользователи Instagram, раскритиковав также регоператора за несвоевременный вывоз отходов. Их оппоненты упрекнули самих сельчан за свалку мусора около контейнеров.

Ролик о свалке был опубликован 2 августа на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 361 тысячи пользователей. На кадрах видео показаны переполненные мусорные баки и кучи лежащего около них мусора. Рядом с бытовыми отходами стоят несколько машин, вокруг свалки виден лес, неподалеку стоят многоэтажные дома. "Здравствуйте, это в посёлке Терскол в Эльбрусском районе. Уже около пяти дней здесь нахожусь, и картина не меняется", – сказано в описании видео.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 07.20 мск 2 августа эта публикация набрала около 34,1 тысячи просмотров и 147 комментариев. Большинство их авторов раскритиковали власти и регоператора. "Знаете, дорогие жители республики родной Кабардино-Балкарии, моё мнение такое: если главы администрации города, села или посёлка не могут справиться со своими обязанностями, надо срочно менять, это я к чему говорю - каждый глава администрации пусть обходит все дворы и улицу пораньше, чтобы знал, кто за что отвечает, а не сидеть за стульями вместе с подчинёнными и ответственными депутатами. А ещё скажут - закон же есть, если закон есть, пускай работает. Для тех, кто забыл, напоминаю - чистота – это залог здоровья", – написал mukhamadin_pikhov.

"К сожалению, Терскол превратили в свалку, эти бесконечные стройки, мусор, лес рубят и строят непонятные треугольники... Очень грустно", – отметила tilovazuhura. "За что "Экологистика" получает деньги? Безобразие во всех отдаленных селах Кабардино-Балкарии! В Терсколе от безысходности местные жители на месте сжигают мусор. Вышеупомянутая организация, которая выиграла тендер по утилизации мусора, не выполняет свои обязательства", – заявил пользователь murat_bapina. "Эта "Экологистика" как начала работать, так изо всех углов жалобы на них", – подчеркнула eng_viktoriia. "По всей Кабардино-Балкарии вот такая ситуация с мусором. Если "Экологистика" не справляется, пусть уходит. У нас никогда такого не было <…>. Надо людям писать в прокуратуру и Роспотребнадзор", – заявила garmaeva115. "И куда уходят налоги, что люди платят? Службы, просыпаемся и работаем", – призвала aminchik86.

Другая часть комментаторов подвергла критике местных жителей. "За "Экологистику". Я живу в нескольких метрах от контейнерной площадки, в день 3 раза стабильно вывозят мусор. Сейчас пошла выносить мусор – бак полупустой, а вокруг очень много мусора в пакетах. Люди ленятся донести свой пакет до бака. "Эколологистика" не может следить за каждым пакетом с мусором. Каждый должен выполнять общечеловеческие обязанности", – написал пользователь anaanna224. "На Байсултанова, 10 стоят три контейнера для мусора и один для пластика, каждое утро вывозят мусор, а двор и новая детская площадка выглядят плачевно, потому что люди ведут себя безобразно", – заявил пользователь id__________s. "У нас в Тырныаузе такая же проблема, но "Экологистика" каждый день вывозит мусор, а люди, не доходя до контейнера, бросают где попало", – подчеркнула irina_borchaeva.

На 07.20 мск 2 августа на сайте администрации Эльбрусского района и "Экологистики" нет комментариев относительно переполненной свалки в Терсколе.

"Кавказский узел" ранее также писал, что на проблемы с мусором в городе также систематически жалуются жители Нальчика. Так в апреле жители города возмутились стихийной свалкой напротив детского сада по улице Тарчокова. 9 июня они сообщили, что в Нальчике растет число стихийных свалок из-за того, что жители окрестных сел привозят на мусорки города бытовые отходы, и оператор по вывозу мусора не успевает очищать контейнеры.