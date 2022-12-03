Пользователи соцсети призвали ускорить решение проблемы с мусором в Кабардино-Балкарии

03 декабря 2022, 22:20

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Достигнута договоренность о строительстве в Кабардино-Балкарии комплекса по переработке и утилизации мусора, сообщил глава республики. О подобных проектах сообщалось и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали пользователи Instagram*.

"Кавказский узел" писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и на антисанитарию из-за переполненных свалок. Так, жители ряда населенных пунктов , в том числе Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались в соцсети, что уже несколько недель длятся перебои с вывозом мусора. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике "ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов, заключаются договоры с юридическими лицами на вывоз ТКО", также приобретаются контейнеры и спецтехника."Ситуация в целом улучшилась, однако развитие данной отрасли требует более комплексного подход", - написал он в своем Telegram-канале.

В ходе встречи в Москве с генеральным директором компании "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым "достигнута договоренность о проработке инвестпроекта по строительству объектов переработки и утилизации твердых коммунальных отходов", говорится в сообщении от 2 декабря.

В 2024 году в республике должен появится комплексный объект по обращению с ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год, заявил в ходе встречи Денис Буцаев. "Его стоимость составит более 3 миллиардов рублей", заявил он. Буцаев добавил, что компания "готова предоставить финансирование для создания данного объекта в размере до 95% от необходимого объема инвестиций", - привело его слова РИА "Кабардино-Балкария" 2 декабря.

Публикация об этом была размещена также в Instagram*-паблике Патриот КБР", у которого насчитывается 371 тысяча подписчиков. К 22.10 мск эта публикация набрала 8 комментариев.

Пользователи усомнились в скорой реализации этого проекта. "Был проект по строительству мусорного завода недалеко от Нарткалы, многомиллиардный проект. И на этом всё. Ничего нового", - написал пользователь _______malenaya____. "Столько предложений с разных сторон, которые не имеют других намерений кроме освоения миллиардов", - предположил artiomkhatukhov. "Опять развод. На мусорных баках сбор разного вида мусора, а грузят в одну машину", - написал пользователь 23mebel02.

Напомним, 7 августа жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, заявили пользователи соцсети.

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