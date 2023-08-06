Власти отчитались о ликвидации стихийной свалки в Прохладном

06 августа 2023, 16:03

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Ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались жители Прохладного, сообщил Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня Центр управления регионом (ЦУР) сообщил, что в Тереке ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались местные жители.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Стихийную свалку в Прохладном устранили после того, как система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала в соцсетях жалобы горожан на свалку мусора на пересечении улицы Озерная и переулка Красный, сообщает ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию г.о. Прохладный. Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Вывезено около 10 куб. м мусора", - говорится в публикации в телеграм-канале центра. Когда и в каких соцсетях были опубликованы жалобы, в сообщении не уточняется.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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