Мусорный оператор Прохладного возложил на жителей вину за свалки

17 октября 2023, 00:59

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В обязанности регионального оператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, где впоследствии образуются стихийные свалки, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Как писал "Кавказский узел", в середине сентября стало известно о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали убрать мусор и по другим адресам.

Жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии разделились во мнениях относительно ситуации с мусором в городе. Пользователь Маринка в Telegram рассказала: «Город мусором завален! Свалки даже около офиса самой «Экологистики»! В с. Прималкинском вообще нет ни единого контейнера! Весь [мусор] у людей во дворах! Они приезжают раз в 2-3 недели! И то через скандалы! В Прималкинское они не смогли приехать за 3 недели!!!!!».

Другая жительница города ASU Prohladnaya отметила: «Мусора стало в разы больше! Вывозят все, от пищевых отходов до строительных! Такого в этом месте практически не было, буквально в течение этого года навезли».

Жительница Прохладного Бэлла А. отметила, что власти «вывезли через пару дней после повторной публикации везде где могли».

Сотрудник управления ЖКХ администрации Прохладного заявили корреспонденту "Кавказского узла", что в городе есть «места, куда люди несут мусор, это происходит, когда вовремя не вывезены переполненные баки».

ООО "Экологистика" прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла". "Вопрос сбоя вывоза отходов имеет сезонный характер. Также необходимо отметить, что в городе увеличилось количество контейнеров. На данный момент региональный оператор проводит инвентаризацию контейнерных площадок. После чего будет оставлен новый график вывоза отходов. Согласно статье 24.6 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в обязанности регоператора входит сбор, транспортирование, обработка, захоронение твердых коммунальных отходов. Все остальное – строительный мусор, ветки, листья, биологические отходы, вывоз которых к нашим обязанностям не относится. Тем не менее мы стараемся вывозить его", - говорится в комментарии.

Компания отмечает, что законом определены участки, где должен производиться сбор отходов. "Но часто люди все равно выбрасывают мусор в неположенном месте. Если этот процесс никем не останавливается, объем отходов на одном участке увеличивается. Абоненты постепенно привыкают к тому, что необходимо выбрасывать мусор именно здесь. Как результат: незаметно образуются несанкционированные свалки. В таком случае собственник обязан самостоятельно обеспечить ее ликвидацию или заключить договор на оказание услуг по ликвидации несанкционированного размещения отходов с региональным оператором", - пишет ООО "Экологистика".

Регоператор напоминает, что забирает твердые бытовые отходы "только с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, внесенных в реестр". "Таким образом, ликвидации несанкционированных свалок не является прямой обязанностью регионального оператора. Однако любой житель республики может обратиться с письменным заявлением в местную администрацию, после чего они перенаправят нам заявку на вывоз. Так как нам необходимо знать, с какими объёмами отходов предстоит иметь дело. Если это разовые субботники с небольшим количеством мусора, мы с радостью их поддерживаем. Стихийные свалки – это уже другое. Техника задействована в очищении республики, работники на рейсах, без предварительной заявки мы не можем снять технику с графика. На ликвидацию свалки есть установленный законом срок – 1 месяц, но по возможности отправляем спецтехнику раньше указанного срока», - говорится в ответе.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии и ранее неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, 26 ноября 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались в соцсети, что уже несколько недель длятся перебои с вывозом мусора. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике "ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов, заключаются договоры с юридическими лицами на вывоз ТКО", а также приобретаются контейнеры и спецтехника. О подобных проектах сообщалось и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали пользователи соцсети.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram*.

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