Власти отчитались о ликвидации стихийной свалки в Прохладном

16 сентября 2023, 14:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую жаловались жители Прохладного, сообщил Центр управления регионом. Пользователи Telegram в комментариях призвали убрать мусор и по другим адресам.

Как писал "Кавказский узел", в июне Центр управления регионом Кабардино-Балкарии сообщил, что в селе Чегем Второй ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались жители.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В Прохладном устранили стихийную свалку на пересечении переулка Школьного и улицы Коммунистической после того, как в соцсетях были зафиксированы обращения горожан, сообщил Центр управления регионом.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию г.о. Прохладный. Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Вывезено около 20 куб. м. мусора, территория приведена в нормативное состояние", - говорится в публикации, размещенной 15 сентября в телеграм-канале ЦУР. Когда и в каких сетях были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило.

В комментариях под публикацией пользователи Telegram пожаловались на свалки мусора по другим адресам. В частности, пользователь с ником ASU Prohladnaya опубликовал несколько фото, на которых видны горы строительного мусора, и призвал обратить внимание.

Представитель мэрии Прохладного в ответ попросил уточнить адрес. "Это пер. Лесной, дорога к старому карьеру кирпичного завода. Горы, заросшие травой, это все тоже мусор, строительный, вывозили грузовыми машинами", - написал ASU Prohladnaya. "Передано в ЖКХ", - уведомил представитель администрации.

"Хочу пожаловаться на "Экологистику" (оператора по вывозу мусора. - Прим. "Кавказского узла"). Я с Уруха, у нас не вывозят мусор . Собаки, коровы и лошади разбрасывают мусор, каждый раз собираем, нет сил и слов. Что это такое? Если не справляетесь, зачем взялись за работу?" - написала Земфира. "Добрый день! Направили информацию ответственным лицам", - ответил представитель ООО «Экологистика».

"Чегем второй, ул Первомайская 117. Уберите мусор, имейте совесть. За что мы платим деньги?! Уже вторая неделя пошла!" - написала Бэла А., опубликовав фотографии, на которых видны мешки с мусором, сваленные в кучи на обочине дороги. Представители властей, по состоянию на 14.44 мск, не ответили на эту жалобу.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии и ранее неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, 26 ноября 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались в соцсети, что уже несколько недель длятся перебои с вывозом мусора. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике "ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов, заключаются договоры с юридическими лицами на вывоз ТКО", а также приобретаются контейнеры и спецтехника. О подобных проектах сообщалось и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали пользователи соцсети.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.